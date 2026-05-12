Игла в кожу — и боль стихает: учёные наконец поняли, почему акупунктура может работать

Но всё больше исследований показывает, что в некоторых случаях акупунктура действительно может помогать при боли — и теперь учёные всё лучше понимают, почему.

Оказалось, дело не только в “вере в процедуру” и не в загадочной восточной магии. Когда игла попадает в определённую точку, она слегка тянет ткани вокруг себя. Это запускает цепочку сигналов: реагируют соединительная ткань, нервные окончания, иммунные клетки и мозг.

Проще говоря, тело получает маленький контролируемый раздражитель — и может включить собственную систему обезболивания.

Исследователи говорят о выбросе веществ, которые участвуют в передаче сигналов боли, о реакции иммунных клеток и об изменениях активности в зонах мозга, связанных с обработкой боли. Современные методы визуализации уже позволяют видеть часть этих процессов.

При этом эффект плацебо никто не отменяет. Ожидание помощи тоже может снижать боль. Но новые работы показывают: настоящая акупунктура может давать более длительный эффект, чем имитация процедуры.

В одном из исследований облегчение после настоящих игл сохранялось до 12 недель, тогда как эффект “плацебо-игл” слабел быстрее.

Учёные всё ещё осторожны. Акупунктура не становится волшебной заменой врачам, лекарствам и нормальной диагностике. Но как способ снизить боль без опиоидов и сильных препаратов она снова привлекает внимание.

И здесь главный ВАУ-момент очень простой: возможно, тело уже имеет собственную аптечку против боли.

А игла — всего лишь странный ключ, который иногда помогает её открыть.