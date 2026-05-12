Что происходило с ценами в апреле: данные об инфляции от ЦСУ

Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в апреле вырос на 3,5%.

Наиболее существенное влияние на изменение уровня цен в апреле 2026 года по сравнению с мартом оказали цены на одежду и обувь (+0,4 процентного пункта), товары и услуги транспортной группы (+0,4 процентного пункта), услуги ресторанов и гостиниц (+0,1 процентного пункта), товары и услуги для отдыха, спорта и культуры (-0,2 процентного пункта) и продукты питания и безалкогольные напитки (-0,1 процентного пункта).

В течение месяца цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%.

Наиболее существенное влияние на снижение среднего уровня цен в этой группе, в основном в результате акций, оказали цены на сливочное масло (-9%), вяленое, соленое и копченое мясо (-3,8%), свежие финики, инжир и тропические фрукты (-5,6%), другие свежие фрукты (-5,8%), яйца (-4,1%), прохладительные напитки (-5,2%) и растительное масло (-3,8%). Дешевле стали также изделия из овощей, корнеплодов и бобовых (-3,6%) и картофель (-5,3%).

В то же время выросли цены на свежие и охлажденные плоды и овощи (+4,3%), сыр (+2,4%), свежие и охлажденные листовые и стеблевые овощи (+8,5%). В основном из-за окончания акций подорожали свежая, охлажденная и замороженная свинина (+2,8%), шоколад (+2,4%) и кофе (+1,1%).

В группе одежды и обуви цены за месяц выросли на 7,5%. Цены на одежду увеличились в среднем на 5,6%, цены на обувь - в среднем на 17,2%.

В транспортной группе цены в течение месяца выросли на 2,8%, что в основном было обусловлено ростом цен на топливо (+8,7%), в том числе дизельное топливо подорожало на 8,7%, бензин - на 8,2%, а автомобильный газ - на 11,6%. В течение месяца выросли цены на пассажирские автоперевозки, в то время как пассажирские авиаперевозки подешевели.

В группе отдыха, спорта и культуры средний уровень цен в течение месяца снизился на 2,2%, на что в основном повлияло падение цен на комплексные услуги отдыха, товары для домашних животных, растения, семена и цветы.

Цены на услуги ресторанов и гостиниц в течение месяца выросли на 2,4%, при этом услуги гостиниц подорожали на 10,4%, а услуги ресторанов и кафе - на 0,5%.

В остальных потребительских группах наиболее значительный рост цен в течение месяца наблюдался на сигареты и теплоэнергию, в то время как снизились цены на различные приборы, предметы и изделия для личного ухода, на электроэнергию, вино, твердое топливо и мебель для дома.

Наибольшее влияние на рост уровня цен в апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2025 года оказали товары и услуги транспортной группы (+1,1 процентного пункта), в группе жилья, водо-, электро- и газоснабжения и других видов топлива (+0,8 процентного пункта). Существенное влияние на уровень цен оказали также цены на услуги здравоохранения (+0,3 процентного пункта), услуги ресторанов и гостиниц (+0,2 процентного пункта).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год снизились на 0,3%.

Наиболее существенное влияние на снижение среднего уровня цен в этой группе в течение года оказали цены на сливочное масло (-22,4%), свежие финики, инжир и тропические фрукты (-25%), сыр (-5,1%), картофель (-23,4%), обезжиренное молоко (-9,7%), растительное масло (-13%), оливковое масло (-19,4%), свежие и охлажденные листовые или стеблевые овощи (-16,7%), мясные изделия (-1,2%). В то же время выросли цены на кофе (+9,9%), свежие и охлажденные плодовые овощи (+19,8%), вяленую, соленую и копченую рыбу (+34,8%), свежее, охлажденное и замороженное куриное мясо (+2,5%), другие мучные кондитерские изделия (+1,2%), свежую, охлажденную и замороженную говядину (+15%), свежую и замороженную рыбу (+5,8%) и яйца (+1,7%).

В группе жилья, водо-, электро-, газоснабжения и других видов топлива средний уровень цен за год увеличился на 5,1%. В течение года наиболее существенно подорожали теплоэнергия (+5,5%), электроэнергия (+3,2%), плата за обслуживание жилья (+4,4%), водоснабжение (+8,6%), услуги канализации (+11,9%), услуги по содержанию, ремонту и безопасности жилья (+8,5%), арендная плата за жилье (+5,3%), природный газ (+5,8%), твердое топливо (+4%), сбор мусора (+5%).

В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 4,6%. В течение года подорожали амбулаторные лечебные и реабилитационные услуги, стоматологические услуги, медикаменты, услуги визуальной диагностики и услуги медицинских лабораторий.

В транспортной группе цены за год выросли в среднем на 8,5%, что в основном было обусловлено ростом цен на топливо (+28,1%). Дизельное топливо за год подорожало на 34,9%, бензин - на 14,8%, а автомобильный газ - на 16,2%. Выросли цены на техническое обслуживание и ремонт личных транспортных средств, пассажирские автоперевозки. В то же время снизились цены на пассажирские авиаперевозки.

В группе отдыха, спорта и культуры средний уровень цен за год увеличился на 1,8%. Выросли цены на спортивные услуги, газеты и периодические издания, комплексные услуги отдыха. Средний уровень цен снизился на товары для домашних животных.

В группе услуг ресторанов и гостиниц средний уровень цен за год увеличился на 5,6%. Подорожали услуги общественного питания, в том числе выросли цены на услуги ресторанов и кафе (+4,7%) и услуги столовых, кафетериев и столовых учебных заведений (+3,6%). Услуги гостиниц подорожали в среднем на 8,1%.

В группе личного ухода, социального ухода, различных товаров и услуг цены за год выросли на 2,9%. Подорожали ювелирные изделия и наручные часы, плата за пребывание в пансионатах для пожилых людей, услуги парикмахерских и салонов красоты.

В остальных потребительских группах наиболее значительный рост цен за год наблюдался на сигареты, высшее образование, одежду, комплексные телекоммуникационные услуги, услуги мобильной связи, чистящие и моющие средства для дома. В то же время подешевели крепкие алкогольные напитки, ликеры, пиво и вино.