В чем причина конфликта в Рижской думе? Степаненко рассказал подробности (2)

Редакция PRESS 13 мая, 2026 08:52

Выбор редакции 2 комментариев

LETA

На заседании комитета по имуществу Рижской думы произошел громкий конфликт между депутатами, который едва не перерос в потасовку. Один из участников инцидента, депутат Вячеслав Степаненко ("Суверенная Власть") в разговоре с журналистом Press.lv подтвердил, что накал страстей произошел не на пустом месте. Причиной стали острые вопросы, связанные с передачей муниципальной собственности общественной организации.

По словам Степаненко, конфликт начался после обсуждения решения о передаче на десять лет исторической водонапорной башни в Чиекуркалнсе одной из организаций - Обществу жителей Чиекуркалнса. Речь идет о здании 1913 года постройки, которое является памятником культурного наследия и принадлежит городу. По словам депутата, у фракции возникли вопросы, почему объект вместе с прилегающим участком земли решили передать без конкурса и без попытки продать или сдать его в аренду для пополнения городского бюджета. Он также заявил, что у организации могут отсутствовать ресурсы для содержания исторического здания.

"Они хотели тихо провести это решение и передать это здание общественной организации. Но наш коллега задавал слишком острые вопросы", — заявил депутат. - "Очень сложно отвечающему налить воды потому что мы, прежде чем задавать вопрос мы изучаем всю подноготную от и до. Мы, порой, знаем больше чем знает сам докладчик. И, естественно, они хотели тихо-тихо провести решение передать это здание".

Степаненко отмечает, что мотивация для передачи собственности укладывается в три предложения: "Они будут там устраивать мероприятия и организуют освещение вокруг этого здания. Общественная организация, сможет она вообще содержать в порядке это здание? Если у них на это бюджет? Все это вызывает очень большие сомнения".

Кроме того Степаненко утверждает, что депутат Каспарс Спунде ("Национальное объединение"), судя по кадрам видео, ставший зачинщиком конфликта, ранее был тесно связан с этой организацией - на момент основания общества он входил в состав его правления. На данный момент Спунде уже не является членом правления, но не скрывает, что до сих пор её действующий член. По этой причине политик даже не участвовал в голосовании, чтобы избежать обвинения в конфликте интересов. По словам Степаненко, именно это и вызвало напряжение во время обсуждения.

«Абсолютно неуравновешенный человек», — так Степаненко охарактеризовал действия Спунде. Комментируя момент, когда в ходе перепалки был сброшен телефон депутата Юлии Степаненко, он отметил, что поведение Спунде может быть квалифицировано как мелкое хулиганство. - «Он нанес ущерб имуществу моей жены. По этому поводу будет заявление в полицию».

При этом Степаненко подчеркнул, что произошедшее нельзя называть дракой. «Конфликт — да. Но драка — это совсем другое», — заявил депутат.

Отдельное внимание политик обратил на поведение другого мужчины, одного из присутствовавших на заседании представителей общественной организации жителей Чиекуркалнса, который, по словам депутата, во время конфликта показал жест, напоминающий фашистское приветствие. При этом он подчеркнул, что все обстоятельства произошедшего, по его мнению, хорошо видны на видеозаписи с заседания.

Комментарии (2)
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

