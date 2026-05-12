«Разумеется, мы работаем над тем, как можно было бы компенсировать ущерб, чтобы у людей было чувство безопасности, если такое произошло», — сказала Силиня.

В настоящее время страховые компании не готовы покрывать убытки такого рода. Тему последствий угроз безопасности, например инцидентов с дронами других государств, на прошлой неделе актуализировал Союз зеленых и крестьян (ZZS).

Депутаты парламентсткой фракции ZZS, выслушав обеспокоенность руководителей самоуправлений Латгальского региона, считают, что необходимо срочно договориться о механизме компенсации убытков жителям и предпринимателям, возникающих в результате инцидентов, связанных с безопасностью, если чрезвычайное положение не объявлено.

Одним из решений могло бы стать дополнение закона «О чрезвычайной ситуации и исключительном положении» новой статьей, которая напрямую касалась бы возмещения ущерба в случаях инцидентов безопасности.

ZZS предложил установить, что государство компенсирует частному лицу прямые и особые имущественные убытки, возникшие в результате инцидента безопасности, гибридной угрозы или военного инцидента, если эти убытки находятся в прямой причинно-следственной связи с угрозой госбезопасности, независимо от того, объявлено ли чрезвычайное положение.