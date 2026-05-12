Три трагедии за сутки: медики «неотложки» обратились к мотоциклистам

После трех тяжелых дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, произошедших за последние сутки, медики призывают обратить внимание на важность защитного шлема и подходящей экипировки.

Как сообщили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD), за последние сутки бригады медиков спешили на помощь трем тяжело пострадавшим водителям мотоциклов. Во всех трех случаях мотоциклисты получили серьезные травмы, и им предстоит длительное восстановление.

В службе отметили, что только один из трех водителей был в полной мотоэкипировке и шлеме, тогда как двое ехали без защитных шлемов. В одном из случаев водитель мотоцикла, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В NMPD напомнили, что экипировка — это не элемент стиля, а граница между тяжелой травмой и выживанием. Без шлема и защитного костюма удар становится прямым, жестоким и зачастую необратимым, подчеркнули в службе. Медики призывают мотоциклистов соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль без соответствующей экипировки.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в ДТП в Латвии пострадали 12 человек.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

