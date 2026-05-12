Три трагедии за сутки: медики «неотложки» обратились к мотоциклистам

Как сообщили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD), за последние сутки бригады медиков спешили на помощь трем тяжело пострадавшим водителям мотоциклов. Во всех трех случаях мотоциклисты получили серьезные травмы, и им предстоит длительное восстановление.

В службе отметили, что только один из трех водителей был в полной мотоэкипировке и шлеме, тогда как двое ехали без защитных шлемов. В одном из случаев водитель мотоцикла, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В NMPD напомнили, что экипировка — это не элемент стиля, а граница между тяжелой травмой и выживанием. Без шлема и защитного костюма удар становится прямым, жестоким и зачастую необратимым, подчеркнули в службе. Медики призывают мотоциклистов соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль без соответствующей экипировки.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в ДТП в Латвии пострадали 12 человек.