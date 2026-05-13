Смешная экономия Минфина. Ашераденс рассмеялся над экономией в 11 000 евро

Ашераденс не смог конкретно ответить на вопрос Домбурса, как получилось, что Министерство экономики сократило бюрократию на 136 миллионов евро, а Министерство финансов - только на 11 тысяч евро.

Министр экономики Виктор Валайнс из Союза зелёных и крестьян пояснил, что в случае Министерства экономики были подсчитаны рабочие часы, которые предпринимателям больше не придётся тратить на заполнение различных отчётов. Это касается и отдельных строительных процессов.

«Это денежное выражение того, что народное хозяйство экономит на вещах, которые были отменены», - пояснил Валайнс.

Руководитель группы действий по сокращению бюрократии Янис Эндзиньш рассказал, что расчёты выполняются по методике, разработанной в Нидерландах. Она позволяет определить административную нагрузку на бизнес-среду за год.

В качестве примера Эндзиньш привёл форму, которую каждое общество с ограниченной ответственностью должно подавать в Службу государственных доходов. Сначала определяется, сколько времени занимает её заполнение. Допустим, один час. Затем это умножают на число подач в год, например, на 12, потом - на почасовую ставку специалиста, который может заполнить такую форму, например бухгалтера, и на количество обществ с ограниченной ответственностью.

«Самый большой результат - у Министерства экономики. У остальных министерств дела идут как идут», - заключил Эндзиньш.