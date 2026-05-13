Латвийскую делегацию возглавил государственный секретарь Министерства иностранных дел Анджей Вилумсонс. Он представил национальный доклад Латвии о работе в сфере прав человека с 2021 года.

Вилумсонс заявил о прогрессе Латвии в укреплении правового государства, интеграции общества, предотвращении насилия в отношении женщин, продвижении гендерного равенства в сфере занятости и образования, внедрении Национального плана действий «О женщинах, мире и безопасности», а также создании института гражданского партнёрства.

Также в докладе были отмечены ратификация Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и Стамбульской конвенции.

В подготовке и рассмотрении латвийского доклада участвовали представители отраслевых министерств и Генеральной прокуратуры. Перед подачей документа проходили консультации с гражданским обществом.

В обсуждении ситуации с правами человека в Латвии приняли участие 81 государство - член ООН. Большинство стран положительно оценили работу Латвии, в том числе ратификацию Стамбульской конвенции, продвижение гендерного равенства, создание института партнёрства и меры в сфере общественной интеграции.

По итогам обзора Латвия получила 244 рекомендации от других государств - членов ООН. Чаще всего в них указывалось на необходимость продолжать работу по предотвращению насилия в отношении женщин и домашнего насилия, включая полное и эффективное выполнение Стамбульской конвенции.

Отдельный акцент был сделан на борьбе с языком ненависти и преступлениями на почве ненависти, предотвращении дискриминации, защите прав детей и лиц с инвалидностью, борьбе с торговлей людьми, гендерном равенстве, социальной интеграции, защите прав меньшинств, мигрантов, беженцев, просителей убежища и ЛГБТ-персон, а также доступности процедур предоставления убежища.

Латвия оценит все полученные рекомендации и после рассмотрения в Кабинете министров представит ООН свою позицию по каждой из них.