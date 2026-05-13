Латвия сделала много ошибок и у каждой есть автор: адвокат Зелманис знает выход из кризиса

Присяжный адвокат и сертифицированный налоговый эксперт Янис Зелменис в интервью «nra.lv TV sarunas», отвечая на вопрос, почему за более чем 30 лет Латвия так и не стала благополучной страной, заявил, что было допущено множество ошибок, и у большинства этих ошибок есть конкретные авторы.

"Знаете, есть хорошая цитата, которую я упоминаю в книге: что ошибки педагогов сидят в тюрьме, ошибки врачей - лежат на кладбище, а ошибки экономистов — в Дублине, в Ирландии", - шутит Зелменис.

Адвокат отмечает, что за 30 лет Латвия прошла большой путь.

«Очевидно, переживая этот уникальный переход от социализма к капитализму, мы заплатили чрезвычайно высокую цену. По пути были разные авантюры с денационализацией, приватизацией в специфическом латвийском исполнении, которые, на мой взгляд, до сих пор вызывают очень болезненные социальные ассоциации, а также, несомненно, множество других ошибочных решений, которые к этому привели», — сказал Зелменис, задаваясь вопросом, почему в Латвии происходит массовая эмиграция в условиях мира, без войны.

Зелменис вспомнил, что его дедушка, родившийся в 1911 году, рассказывал: после нескольких революций и Первой мировой войны жизнь нормализовалась уже к 1920–1922 годам, и Латвия довольно быстро восстановилась.

На вопрос, каким Зелманис видит выход из данной ситуации, адвокат ответил коротко: экспорт и образование молодёжи.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

