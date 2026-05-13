"Знаете, есть хорошая цитата, которую я упоминаю в книге: что ошибки педагогов сидят в тюрьме, ошибки врачей - лежат на кладбище, а ошибки экономистов — в Дублине, в Ирландии", - шутит Зелменис.

Адвокат отмечает, что за 30 лет Латвия прошла большой путь.

«Очевидно, переживая этот уникальный переход от социализма к капитализму, мы заплатили чрезвычайно высокую цену. По пути были разные авантюры с денационализацией, приватизацией в специфическом латвийском исполнении, которые, на мой взгляд, до сих пор вызывают очень болезненные социальные ассоциации, а также, несомненно, множество других ошибочных решений, которые к этому привели», — сказал Зелменис, задаваясь вопросом, почему в Латвии происходит массовая эмиграция в условиях мира, без войны.

Зелменис вспомнил, что его дедушка, родившийся в 1911 году, рассказывал: после нескольких революций и Первой мировой войны жизнь нормализовалась уже к 1920–1922 годам, и Латвия довольно быстро восстановилась.

На вопрос, каким Зелманис видит выход из данной ситуации, адвокат ответил коротко: экспорт и образование молодёжи.