Арбалет, дроны и верёвки: как в тюрьмы несут запрещёнку

В ведомстве признают: методы доставки запрещённых предметов в тюрьмы становятся всё более изобретательными и технологичными. Нарушители используют механические перебросы рукой, луком, арбалетом или специальными устройствами, затягивают запрещённые предметы верёвками через ограждения, применяют транспорт, чтобы затруднить установление личности, а также используют дроны и другие беспилотные летательные аппараты.

Отдельная проблема - так называемые «тестовые перебросы». Их делают, чтобы проверить реакцию должностных лиц и работу систем безопасности.

На прошлой неделе в местах заключения в общей сложности зафиксировали 70 попыток доставки запрещённых предметов или веществ.

Чтобы не допустить попадания запрещённых предметов в тюрьмы, проводится усиленный контроль территорий и регулярные обходы. После каждого зафиксированного переброса организуются обыски территории. Также модернизируются системы видеонаблюдения, улучшаются ограждения и технологии безопасности.