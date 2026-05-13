Руководитель сельскохозяйственного отдела и член правления кооператива Latraps Гиртс Озолс заявил, что в целом ситуация с посевами пока остаётся удовлетворительной. Озимые по стране перезимовали сравнительно хорошо, а сев яровых в основном уже завершён или близится к концу.

Но влаги во многих местах не хватает. Осадков на прошлой неделе оказалось слишком мало. По словам Озолса, переменчивая температура дополнительно давит на растения и тормозит их развитие. Улучшить ситуацию может только более стабильная и тёплая погода.

Озимый рапс уже начал цвести, но о будущем урожае, по оценке Озолса, говорить рано. Озимая пшеница достигла стадии окончания кущения и начала выхода в трубку - это важный этап формирования урожая. Однако погодные качели мешают работам в полях.

По словам Озолса, отрасль давят не только погода, но и экономика. Низкие цены на зерно, дорогие ресурсы, колебания цен на энергоносители и рост транспортных расходов делают ситуацию трудно прогнозируемой. Минеральные удобрения и другие ресурсы на нынешний сезон в основном закуплены заранее, но рост затрат на 30-60% в полной мере ударит уже в следующем сезоне. Из-за этого остаётся неясно, как фермеры смогут планировать сев озимых в августе и сентябре.

Консультант отдела растениеводства Латвийского центра сельских консультаций и образования Андрис Скудра отметил, что засуха с начала апреля уже серьёзно влияет на посевы. Апрель был прохладным, с частыми ночными заморозками, а ветер дополнительно высушил верхний слой почвы. В начале мая осадков тоже было мало, поэтому в Земгале глинистые почвы уже начинают трескаться.

Из-за сухой почвы растения хуже усваивают питательные вещества. На полях заметны пожелтение нижних листьев и дефицит калия. По словам Скудры, сейчас особенно важен полноценный дождь в Земгале и Курземе - хотя бы на один день, примерно с 20 миллиметрами осадков.

Большая часть сева уже выполнена. Ещё предстоит сеять гречиху, которую обычно высевают в конце мая и начале июня, поскольку она чувствительна к заморозкам.

Отдельная проблема - птицы. Гуси, журавли и лебеди повреждают посевы бобов, гороха, кукурузы, зерновых, озимого рапса и пшеницы. Местами растения съедены полностью. В «Крестьянском сейме» сообщили, что этой весной фермеров удивило необычно долгое пребывание гусиных стай на полях.

Хозяйства используют звуковые пушки и пугала, но ущерб уже есть. В организации подчёркивают: в другие годы возвращение птиц с юга встречали как вестников весны, а теперь фермеры насторожены. Экономическая ситуация тяжёлая, и каждый потерянный квадратный метр урожая усиливает тревогу.