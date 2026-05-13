Фермерам нужен дождь: посевы сохнут, птицы добивают поля (1)

Редакция PRESS 13 мая, 2026 07:42

Новости Латвии 1 комментариев

В Латвии фермеры всё тревожнее смотрят на поля: затянувшаяся засуха и резкие перепады температуры тормозят развитие посевов и мешают растениям усваивать питательные вещества. Об этом агентству LETA сообщили опрошенные сельхозпроизводители.

Руководитель сельскохозяйственного отдела и член правления кооператива Latraps Гиртс Озолс заявил, что в целом ситуация с посевами пока остаётся удовлетворительной. Озимые по стране перезимовали сравнительно хорошо, а сев яровых в основном уже завершён или близится к концу.

Но влаги во многих местах не хватает. Осадков на прошлой неделе оказалось слишком мало. По словам Озолса, переменчивая температура дополнительно давит на растения и тормозит их развитие. Улучшить ситуацию может только более стабильная и тёплая погода.

Озимый рапс уже начал цвести, но о будущем урожае, по оценке Озолса, говорить рано. Озимая пшеница достигла стадии окончания кущения и начала выхода в трубку - это важный этап формирования урожая. Однако погодные качели мешают работам в полях.

По словам Озолса, отрасль давят не только погода, но и экономика. Низкие цены на зерно, дорогие ресурсы, колебания цен на энергоносители и рост транспортных расходов делают ситуацию трудно прогнозируемой. Минеральные удобрения и другие ресурсы на нынешний сезон в основном закуплены заранее, но рост затрат на 30-60% в полной мере ударит уже в следующем сезоне. Из-за этого остаётся неясно, как фермеры смогут планировать сев озимых в августе и сентябре.

Консультант отдела растениеводства Латвийского центра сельских консультаций и образования Андрис Скудра отметил, что засуха с начала апреля уже серьёзно влияет на посевы. Апрель был прохладным, с частыми ночными заморозками, а ветер дополнительно высушил верхний слой почвы. В начале мая осадков тоже было мало, поэтому в Земгале глинистые почвы уже начинают трескаться.

Из-за сухой почвы растения хуже усваивают питательные вещества. На полях заметны пожелтение нижних листьев и дефицит калия. По словам Скудры, сейчас особенно важен полноценный дождь в Земгале и Курземе - хотя бы на один день, примерно с 20 миллиметрами осадков.

Большая часть сева уже выполнена. Ещё предстоит сеять гречиху, которую обычно высевают в конце мая и начале июня, поскольку она чувствительна к заморозкам.

Отдельная проблема - птицы. Гуси, журавли и лебеди повреждают посевы бобов, гороха, кукурузы, зерновых, озимого рапса и пшеницы. Местами растения съедены полностью. В «Крестьянском сейме» сообщили, что этой весной фермеров удивило необычно долгое пребывание гусиных стай на полях.

Хозяйства используют звуковые пушки и пугала, но ущерб уже есть. В организации подчёркивают: в другие годы возвращение птиц с юга встречали как вестников весны, а теперь фермеры насторожены. Экономическая ситуация тяжёлая, и каждый потерянный квадратный метр урожая усиливает тревогу.

Комментарии (1)
Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

