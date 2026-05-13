Где в среду пройдут самые сильные дожди?

В Курземе осадков будет меньше. На западе страны лишь местами ожидается небольшой дождь.

Ветер в основном будет слабым, западным. Из-за плотной облачности температура воздуха составит +8..+12 градусов. Только в первой половине дня на крайнем востоке страны ещё сохранится тепло до +16 градусов.

В Риге день будет пасмурным и дождливым. Больше осадков ожидается во второй половине дня. Будет дуть слабый западный, юго-западный ветер, температура воздуха не поднимется выше +11 градусов.

Погоду в Латвии определяет область низкого давления. Атмосферное давление по всей стране составляет 996-998 гектопаскалей на уровне моря.