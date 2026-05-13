Одна котлета ради климата: пенсионеров в Копенгагене готовят к 80 граммов мяса в неделю

В муниципальных ориентирах по питанию для домов престарелых появилась цифра — до 80 граммов красного мяса в неделю. То есть примерно один небольшой кусок говядины, телятины или баранины.

Формально это не полный запрет на мясо. В меню может оставаться птица, свинина и другие продукты. Но именно красное мясо оказалось под зелёным прицелом — и цифра в 80 граммов быстро стала символом всей истории.

Потому что речь идёт не о модном кафе, где человек сам выбирает растительный боул вместо стейка. Речь о пожилых людях в домах престарелых, для которых обычный обед может быть одной из немногих ежедневных радостей.

Город объясняет это климатическими целями: муниципальное питание должно стать более зелёным, а след от еды — меньше. Но критики увидели в истории совсем другое: большие решения принимаются наверху, а считать граммы мяса начинают в тарелке пенсионера.

Скандал усилился после слов представительницы партии Alternativet, которая заявила, что старшее поколение тоже должно участвовать в зелёном переходе. После этого спор о меню быстро превратился в спор о том, где заканчивается забота о климате и начинается странное воспитание людей, которые уже прожили долгую жизнь.

Самое неудобное в этой истории — даже не сама цифра. А то, как легко одна котлета в доме престарелых вдруг становится частью большой политики.