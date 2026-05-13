Одна котлета ради климата: пенсионеров в Копенгагене готовят к 80 граммов мяса в неделю

Редакция PRESS 13 мая, 2026 10:25

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока политики спорят о климате, в Копенгагене неожиданно главным героем стала котлета.

В муниципальных ориентирах по питанию для домов престарелых появилась цифра — до 80 граммов красного мяса в неделю. То есть примерно один небольшой кусок говядины, телятины или баранины.

Формально это не полный запрет на мясо. В меню может оставаться птица, свинина и другие продукты. Но именно красное мясо оказалось под зелёным прицелом — и цифра в 80 граммов быстро стала символом всей истории.

Потому что речь идёт не о модном кафе, где человек сам выбирает растительный боул вместо стейка. Речь о пожилых людях в домах престарелых, для которых обычный обед может быть одной из немногих ежедневных радостей.

Город объясняет это климатическими целями: муниципальное питание должно стать более зелёным, а след от еды — меньше. Но критики увидели в истории совсем другое: большие решения принимаются наверху, а считать граммы мяса начинают в тарелке пенсионера.

Скандал усилился после слов представительницы партии Alternativet, которая заявила, что старшее поколение тоже должно участвовать в зелёном переходе. После этого спор о меню быстро превратился в спор о том, где заканчивается забота о климате и начинается странное воспитание людей, которые уже прожили долгую жизнь.

Самое неудобное в этой истории — даже не сама цифра. А то, как легко одна котлета в доме престарелых вдруг становится частью большой политики.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

