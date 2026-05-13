Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

«Подрывается не только оборона, но и Конституция Латвии»: Розенвалдс о словах Силини (2)

Редакция PRESS 13 мая, 2026 15:10

Новости Латвии 2 комментариев

«Есть пять моментов, на которых я хотел бы остановиться в своём тексте, комментируя взаимные упреки бывшего министра обороны Андриса Спрудса и премьер-министра Эвики Силини, их бездействия и публично озвученных планов, - пишет политолог Кристиан Розенвалдс.

Во-первых, я не осмелюсь упрекнуть бывшего министра Андриса Спрудса в том, что дроны не были сбиты и упали в Латгалии. Такова специфика дронов, такова новая реальность: наступательные возможности дронов опережают средства защиты от них. Уже тысячи дронов беспрепятственно влетели в Украину из России, и точно так же дроны беспрепятственно бомбили российские порты в Ленинградской области и аэродромы стратегических бомбардировщиков даже далеко за Байкалом. И даже самые развитые системы противовоздушной обороны способны сбивать эти дроны лишь частично. Кроме того, еще сложнее требовать, чтобы министр обороны Латвии пытался сбивать украинские дроны, которые через Латгалию направляются на боевые задания к объектам в России. Если мы не хотим, чтобы эти украинские дроны перелетали через территорию Латвии, то это уже входит в компетенцию министра иностранных дел, а не только министра обороны. Это был тот случай, когда Андрису Спрудсу лучше всего было притвориться, что он ничего не видит и не слышит...

Во-вторых. То, в чем я увидел ошибки бывшего министра обороны Андриса Спрудса, – это коммуникация и позиционирование. Почему он решил быть как рядовой солдат, который хочет комментировать детали? Ему показалось, что это демонстрирует компетентность? Или же от министра внутренних дел требуют подробностей о нераскрытом преступлении, а от министра здравоохранения — о ходе операции конкретного пациента? Но Андрис Спрудс сам хотел комментировать детали и в итоге сам отвечал за них. Вместо того, чтобы министр был тем, кто требует объяснений, ищет решения, он сам стал тем, кому приходится объясняться и кого «решают».

В-третьих, честно признать, что вина лежит не только на позиции Андриса Спрудса, но и на мелочных интригах премьер-министра, иначе я это никак не могу назвать. Сначала премьер-министр узнает что-то о случившемся из доступной оперативной информации, затем вступает в конфронтацию с министром, который, вот, не успел узнать что-то раньше нее. А министр, как и подобает академику, хочет быть в курсе, ищет решения, поэтому вынужден вмешиваться в процессы, упрекать своих, что ему приходится узнавать о чем-то от премьер-министра, а не наоборот. Над этим смеются и премьер, и так называемые посторонние среди своих. Ух, как весело! И это те интриги, в отношении которых на этот раз приходится согласиться с «Прогрессистами», что из-за мелких прихотей оборона государства подвергается безответственным интригам в столь критический период. И это та проблема, о которой я уже упоминал ранее, что нельзя доверять руководство страной людям, у которых нет опыта даже в управлении небольшим коллективом до этого.

Четвертое. Премьер-министр выдвигает в качестве кандидата на пост министра обороны своего советника Райвса Мелниса. Да, она, как и я, и любой другой, может рекомендовать, может предлагать. Но в каком контексте объявляется, что следующим на смену Андрису Спрудсу станет Райвис Мелнис? И где «Прогрессивные», которые в соответствии с коалиционным соглашением взяли на себя ответственность за оборонную отрасль? И даже если не коалиция, которую многие считают незаконной структурой, но мы все же живем в парламентской демократии, а не в «республике 15 мая» [15 мая 1934 года Карлис Улманис совершил переворот и установил авторитарную диктатуру в Латвии]. Вот здесь, по сути, было бы о чем беспокоиться Бюро по защите Конституции, поскольку таким образом подрывается не только оборона Латвии, но и Конституция.

И в-пятых, также о противоречиях премьер-министра Эвики Силини с Конституцией, поскольку в СМИ она публично указала, что в случае, если «Прогрессивные» решат выйти из коалиции, то она продолжит работать в качестве премьер-министра в техническом правительстве. Она она сама так решила? И как решила - так и будет? Не Сейм и депутаты будут решать? А если депутаты примут иное решение, то она забаррикадируется в Кабинете министров? Или привлечет Министерство внутренних дел и воспользуется своим нынешним статусом исполняющего обязанности министра обороны, чтобы запугать Сейм, партии и СМИ? На мой взгляд, здесь есть повод для беспокойства!»

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (2)

Важно 23:10

Важно 2 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (2)

Важно 19:52

Важно 2 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (2)

Мир 19:18

Мир 2 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (2)

Важно 19:17

Важно 2 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (2)

Важно 17:02

Важно 2 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (2)

Важно 16:52

Важно 2 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (2)

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 2 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать