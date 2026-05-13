По его мнению, нормальная логика долга должна быть понятной: если человек занял 1000 евро, то с процентами, просрочкой и расходами на взыскание итоговая сумма могла бы вырасти примерно до 1200-1300 евро. Но когда она доходит до 6000 евро, это уже выглядит как системная проблема, а не как справедливое взыскание.

«На мой взгляд, в Латвии уже давно существует проблема того, как раздуваются долги и какие несоразмерные суммы в итоге взыскивают с людей. Если человек взял кредит в 1000 евро, то я бы понял, если бы с процентами, просрочками и взысканием нужно было вернуть примерно 1200-1300 евро, но никак не 6000 евро - это уже ненормально», - пишет Эндийс.

Отдельно он напомнил о пандемии Covid. По словам автора публикации, именно тогда у многих людей резко просели доходы, и они потеряли возможность вовремя закрывать обязательства. Однако система, как считает Элиас, часто не помогала искать выход, а лишь давала процентам расти дальше.

«Мы не можем делать вид, что Covid времен не существовало, потому что именно тогда у многих людей рухнули финансы, доходы и возможности платить. Но система часто не помогала искать решение, а молча ждала, пока проценты становились всё больше. Именно поэтому у людей возникает ощущение, что всё устроено только в интересах кредиторов», - пишет автор публикации.

Элиас также подверг критике Совет присяжных судебных исполнителей Латвии. Он заявил, что за два года наблюдений доверия к этой системе у него стало меньше. Один из примеров, который он приводит, - штраф в 20 евро, который затем превращается в 120 евро и больше. Человек легко попадает в искусственный долговой круг: берёт новый займ, чтобы закрыть старый, а затем снова оказывается перед растущими платежами.

«Я два года наблюдаю за работой Совета присяжных судебных исполнителей Латвии, и, честно говоря, доверие к этой системе со временем только падает, потому что ненормально, когда маленькие долги превращаются в огромные суммы. То же самое со штрафами - незамеченный штраф в 20 евро в итоге становится 120 евро или больше. За что? Где соразмерность? По сути - мафия», - считает мужчина.

Обсуждение быстро стало острым. Одни комментаторы поддержали автора и заявили, что рост долга с 1000 до 6000 евро сегодня уже выглядит сомнительно. Другие рассказали о ещё более тяжёлых случаях: по словам одного пользователя, его коллега заняла 300 евро, а вернуть должна была 2800 евро.

Но были и противоположные мнения. Часть участников дискуссии считает, что ответственность несут не только кредиторы и взыскатели, но и сами заёмщики. По их словам, перед тем как брать деньги, нужно трезво оценивать свои возможности, а при проблемах не скрываться, а договариваться с кредиторами и судебными исполнителями.