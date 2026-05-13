Взял 300, верни 2800: как долги бьют по людям и убивают (5)

Редакция PRESS 13 мая, 2026 16:35

В Латвии в соцсетях обсуждают, почему небольшие долги у людей со временем могут превращаться в суммы, которые выглядят уже несоразмерными первоначальному займу. Поводом стала публикация Эндийса Элиаса, который резко раскритиковал действующую систему взыскания.

По его мнению, нормальная логика долга должна быть понятной: если человек занял 1000 евро, то с процентами, просрочкой и расходами на взыскание итоговая сумма могла бы вырасти примерно до 1200-1300 евро. Но когда она доходит до 6000 евро, это уже выглядит как системная проблема, а не как справедливое взыскание.

«На мой взгляд, в Латвии уже давно существует проблема того, как раздуваются долги и какие несоразмерные суммы в итоге взыскивают с людей. Если человек взял кредит в 1000 евро, то я бы понял, если бы с процентами, просрочками и взысканием нужно было вернуть примерно 1200-1300 евро, но никак не 6000 евро - это уже ненормально», - пишет Эндийс.

Отдельно он напомнил о пандемии Covid. По словам автора публикации, именно тогда у многих людей резко просели доходы, и они потеряли возможность вовремя закрывать обязательства. Однако система, как считает Элиас, часто не помогала искать выход, а лишь давала процентам расти дальше.

«Мы не можем делать вид, что Covid времен не существовало, потому что именно тогда у многих людей рухнули финансы, доходы и возможности платить. Но система часто не помогала искать решение, а молча ждала, пока проценты становились всё больше. Именно поэтому у людей возникает ощущение, что всё устроено только в интересах кредиторов», - пишет автор публикации.

Элиас также подверг критике Совет присяжных судебных исполнителей Латвии. Он заявил, что за два года наблюдений доверия к этой системе у него стало меньше. Один из примеров, который он приводит, - штраф в 20 евро, который затем превращается в 120 евро и больше. Человек легко попадает в искусственный долговой круг: берёт новый займ, чтобы закрыть старый, а затем снова оказывается перед растущими платежами.

«Я два года наблюдаю за работой Совета присяжных судебных исполнителей Латвии, и, честно говоря, доверие к этой системе со временем только падает, потому что ненормально, когда маленькие долги превращаются в огромные суммы. То же самое со штрафами - незамеченный штраф в 20 евро в итоге становится 120 евро или больше. За что? Где соразмерность? По сути - мафия», - считает мужчина.

Обсуждение быстро стало острым. Одни комментаторы поддержали автора и заявили, что рост долга с 1000 до 6000 евро сегодня уже выглядит сомнительно. Другие рассказали о ещё более тяжёлых случаях: по словам одного пользователя, его коллега заняла 300 евро, а вернуть должна была 2800 евро.

Но были и противоположные мнения. Часть участников дискуссии считает, что ответственность несут не только кредиторы и взыскатели, но и сами заёмщики. По их словам, перед тем как брать деньги, нужно трезво оценивать свои возможности, а при проблемах не скрываться, а договариваться с кредиторами и судебными исполнителями.

Комментарии (5)
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (5)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (5)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (5)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (5)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (5)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (5)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (5)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

