Лемуры вышли в эфир: Рижский зоопарк установил к ним камеру

Кошачьи лемуры - особо охраняемый вид. В дикой природе они встречаются только на ограниченной территории Мадагаскара. Зоопарки дают посетителям возможность увидеть этих животных вживую, а новая онлайн-трансляция позволяет наблюдать за ними и удалённо.

Трансляция доступна на сайте Рижского зоопарка: rigazoo.lv/lemuru-tiesraide/

Трея рассказала, что трансляция доступна круглосуточно. Самые интересные моменты, по её словам, происходят тогда, когда лемуры активно двигаются, общаются друг с другом и показывают свой игривый характер.

С началом лета к трансляции предлагают подключаться и во время кормлений. Они будут проходить каждый день в 13:00.

В Рижском зоопарке живут десять кошачьих лемуров. Они разделены на две семьи. Одну возглавляет самка Моана, которая вместе с пятью самцами образует устойчивую группу. Во второй живёт её дочь Вави с тремя потомками.

По словам Треи, у каждого лемура есть свой характер, привычки и место в группе. Эти животные считаются одним из самых узнаваемых видов лемуров в мире: их легко отличить по характерному чёрно-белому хвосту.

Кошачьи лемуры любопытны, активны и очень социальны. Их обычная жизнь наполнена движением и общением. В дикой природе они живут только на Мадагаскаре, а сейчас вид находится под угрозой, главным образом из-за исчезновения мест обитания.