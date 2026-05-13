Паулс оделся для хоккея: «Витолиньш подарил, но в сборную не включил!» (видео)

Ролик опубликовал в Facebook Latvijas Radio bigbends. Подарок Паулс оценил в своём стиле - коротко, сухо и с фирменной иронией.

«Витолиньш мне подарил, но в сборную не включил!»

Чемпионат мира 2026 года пройдёт с 15 по 31 мая в Швейцарии - в Цюрихе и Фрибуре. Сборная Латвии выступит в группе A в Цюрихе. Её соперниками станут США, Финляндия, Швейцария, Германия, Австрия, Венгрия и Великобритания.

Первый матч латвийцы проведут 16 мая в 21:20 против хозяев турнира - сборной Швейцарии. Уже 17 мая в 21:20 команда сыграет с Германией.

Дальше календарь будет плотным. 19 мая в 17:20 Латвия встретится с Австрией, поражение от которой в прошлом году закрыло путь в четвертьфинал. 21 мая в 17:20 предстоит матч с Финляндией, 23 мая в 13:20 - с США, 24 мая в 17:20 - с Великобританией.

Групповой этап сборная Латвии завершит 26 мая в 13:20 матчем против Венгрии. Все игры латвийской команды можно будет смотреть в прямом эфире на LTV7.