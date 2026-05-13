Поводом стал конфликт, начавшийся в декабре 2024 года. Тогда Шлесерс резко отреагировал на критику своей партии и назвал Лангу «типичной провокаторшей времён СССР» и «агентом ЧК». Ланга сочла эти заявления клеветой и обратилась в суд.

«Я, Айнарс Шлесерс, отзываю свою ранее опубликованную 01.12.2024 запись о Лиане Ланге - - как не соответствующую действительности и порочащую честь и достоинство. Приношу извинения Лиане Ланге за распространение этих ложных сведений».

“Es, Ainārs Šlesers, atsaucu savu iepriekš (01.12.2024.) publicēto ierakstu par Liānu Langu - “Tipiska PSRS

laika provokātore, čekas aģente!”, kā patiesībai neatbilstošu un godu un cieņu aizskarošu.

Atvainojos Liānai Langai par šo nepatieso ziņu izplatīšanu. — Ainārs Šlesers (@SlesersAinars) May 12, 2026

Суд встал на сторону Ланги. В ходе процесса Шлесерс не смог представить доказательства, которые подтверждали бы её связь со спецслужбами. После этого иск о клевете был удовлетворён, а политик был вынужден публично отозвать своё заявление.

История получила широкий резонанс ещё и потому, что Ланга известна как инициатор кампании «Дерусифицировать Латвию». Именно её общественная активность и критика в адрес партии Шлесерса стали фоном для конфликта, который в итоге дошёл до суда.

Ланга написала в соцсети следующее:

"Сообщаю обществу, что суд первой инстанции удовлетворил мой иск против Айнарса Шлесерса, и он должен удалить на платформе X свои клеветнические заявления обо мне, а также публично извиниться передо мной и компенсировать судебные расходы.

Учтите, что Латвия - правовое государство, и вы не можете обливать другого человека грязью только потому, что вам нравится публично болтать перед выборами или в другое время! #RunāLatviski

Если кого-то интересует полный текст судебного решения на сайте e-lieta https://elieta.lv/web/, то номер гражданского дела - C770981425".