«Netflix смотрит на вас»: Техас обвиняет сервис в слежке за детьми

Редакция PRESS 13 мая, 2026 13:52

Новости Латвии

Техас подал иск против Netflix. Власти штата утверждают, что стриминговый сервис собирал данные детей и взрослых без их согласия, а также использовал элементы дизайна, которые удерживают пользователей у экрана. Об этом пишет BBC.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон обвинил компанию в «слежке» за пользователями. По версии обвинения, Netflix фиксировал и превращал в коммерческий ресурс огромные массивы данных о поведении людей на платформе, хотя публично представлял себя иначе.

«Каждое взаимодействие на платформе становилось точкой данных, раскрывающей информацию о пользователе», - говорится в иске.

Netflix обвинения отвергает и намерен спорить с ними в суде. Представитель компании заявил, что иск построен на искажённой картине.

«При всём уважении к великому штату Техас и генеральному прокурору Пакстону, этот судебный иск не имеет оснований и базируется на неточной и искажённой информации», - заявил представитель Netflix.

В компании также утверждают, что серьёзно относятся к приватности пользователей и соблюдают законы о защите данных во всех странах, где работает сервис.

В иске используется более жёсткая формула: «Когда вы смотрите Netflix, Netflix смотрит на вас». По версии прокуратуры Техаса, сервис позиционировал себя как альтернатива большим технологическим платформам, которые зарабатывают на данных и рекламе. Бывший руководитель Netflix Рид Хастингс в 2019 и 2020 годах, как утверждается, говорил, что компания не собирает и не собирается монетизировать пользовательские данные для продажи рекламы.

Однако власти Техаса считают, что реальная модель была иной. В иске говорится, что Netflix применял «вызывающие зависимость» функции, включая автоматическое воспроизведение, а также подробно регистрировал действия пользователей: на что они нажимали, где задерживались и сколько времени проводили с контентом.

Отдельно в документе говорится о данных детей и семей. По версии обвинения, в 2022 году Netflix начал использовать массивы информации, собранные у зрителей, и делиться ими с коммерческими брокерами данных для получения миллиардных доходов.

«Короче говоря, Netflix продавал подписку на свои программы как бегство от слежки крупных технологических компаний: платите каждый месяц, избегайте отслеживания», - говорится в иске.

Пакстон считает, что компания нарушила Техасский закон о вводящей в заблуждение торговой практике. Этот закон запрещает ложные, вводящие в заблуждение и мошеннические действия в торговле.

Прокуратура просит суд обязать Netflix удалить данные, которые, по её версии, были обманным образом собраны у жителей Техаса, прекратить использовать их для таргетированной рекламы и по умолчанию отключить автоматическое воспроизведение в детских профилях.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

