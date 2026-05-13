Министерство финансов ждёт стабильных цен на продукты летом

Главным ценовым ударом апреля стало топливо. Однако его подорожание частично перекрыло снижение цен на продукты, а также более умеренный рост цен на образование, отдых, спорттовары, общепит и услуги личного ухода. Поэтому годовая инфляция снизилась до 2,9%. В марте она составляла 3,4%.

Дизель в апреле подорожал особенно резко. Его средняя цена достигла 2,051 евро за литр - на 8,7% больше, чем в марте, и на 34,9% выше, чем годом ранее. Бензин 95-й марки вырос до 1,805 евро за литр. Это на 8,2% больше мартовского уровня и на 14,8% выше показателя апреля 2025 года.

В Министерстве финансов связывают ситуацию с напряжением вокруг Ирана и стран Персидского залива. Европа в значительной степени зависит от импорта нефти и нефтепродуктов, поэтому любые военные риски быстро отражаются на ценах.

При этом бензин и дизель реагируют на кризис по-разному. В ЕС бензина производится больше, чем потребляется, поэтому его цена сильнее зависит от нефти и переработки. С дизелем сложнее: собственного производства Евросоюзу не хватает. После 2022 года поставки пришлось перестраивать, сокращая зависимость от России и наращивая импорт из других регионов, включая Ближний Восток. Поэтому в дизель быстрее закладываются логистика и риски перебоев.

В мае Министерство финансов ждёт, что бензин 95-й марки останется примерно на апрельском уровне, а дизель может подешеветь и не превысить двух евро за литр. Но прогноз зависит от Персидского залива: деэскалация может сбить цены на нефть, новый виток напряжения - снова подтолкнуть их вверх.

Прямой эффект топливного скачка уже виден в индексе потребительских цен. Косвенные последствия ещё впереди. Отдельный риск - газ и тарифы на теплоэнергию. В отличие от топлива, газовые цены приходят в счета с задержкой в несколько кварталов, поэтому влияние биржевых скачков станет яснее летом и осенью, когда Европа начнёт готовиться к отопительному сезону и закачивать газ в хранилища.

На фоне дорогого топлива продукты в апреле, наоборот, подешевели на 1% по сравнению с апрелем прошлого года. Это первое годовое снижение цен на продукты с апреля 2021 года. Ведомство ожидает, что в ближайшие месяцы они останутся стабильными, а за год покажут небольшой минус.

Но долгого падения цен в министерстве не обещают. Давление сохраняют нехватка работников, расходы на труд в производстве и торговле, а также цены на электричество, отопление и воду. На мировых биржах в апреле уже подорожали необработанные продукты, особенно масличные.

С июля НДС на отдельные базовые продукты снизят с 21% до 12%. Это должно немного прижать цены вниз. Но осенью всё снова будет зависеть от урожая и ситуации на рынке энергоресурсов.

По опубликованным данным, в апреле потребительские цены в Латвии выросли на 0,6% к марту и на 2,9% за год. Средний уровень цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами увеличился на 3,5%.