Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Министерство финансов ждёт стабильных цен на продукты летом

Редакция PRESS 13 мая, 2026 11:22

Новости Латвии 0 комментариев

В ближайшие месяцы продукты в Латвии, по прогнозу Министерства финансов, не должны заметно дорожать. Более того, в годовом выражении ожидается небольшой спад цен. Такой вывод ведомство сделало после публикации апрельских данных о потребительских ценах.

Главным ценовым ударом апреля стало топливо. Однако его подорожание частично перекрыло снижение цен на продукты, а также более умеренный рост цен на образование, отдых, спорттовары, общепит и услуги личного ухода. Поэтому годовая инфляция снизилась до 2,9%. В марте она составляла 3,4%.

Дизель в апреле подорожал особенно резко. Его средняя цена достигла 2,051 евро за литр - на 8,7% больше, чем в марте, и на 34,9% выше, чем годом ранее. Бензин 95-й марки вырос до 1,805 евро за литр. Это на 8,2% больше мартовского уровня и на 14,8% выше показателя апреля 2025 года.

В Министерстве финансов связывают ситуацию с напряжением вокруг Ирана и стран Персидского залива. Европа в значительной степени зависит от импорта нефти и нефтепродуктов, поэтому любые военные риски быстро отражаются на ценах.

При этом бензин и дизель реагируют на кризис по-разному. В ЕС бензина производится больше, чем потребляется, поэтому его цена сильнее зависит от нефти и переработки. С дизелем сложнее: собственного производства Евросоюзу не хватает. После 2022 года поставки пришлось перестраивать, сокращая зависимость от России и наращивая импорт из других регионов, включая Ближний Восток. Поэтому в дизель быстрее закладываются логистика и риски перебоев.

В мае Министерство финансов ждёт, что бензин 95-й марки останется примерно на апрельском уровне, а дизель может подешеветь и не превысить двух евро за литр. Но прогноз зависит от Персидского залива: деэскалация может сбить цены на нефть, новый виток напряжения - снова подтолкнуть их вверх.

Прямой эффект топливного скачка уже виден в индексе потребительских цен. Косвенные последствия ещё впереди. Отдельный риск - газ и тарифы на теплоэнергию. В отличие от топлива, газовые цены приходят в счета с задержкой в несколько кварталов, поэтому влияние биржевых скачков станет яснее летом и осенью, когда Европа начнёт готовиться к отопительному сезону и закачивать газ в хранилища.

На фоне дорогого топлива продукты в апреле, наоборот, подешевели на 1% по сравнению с апрелем прошлого года. Это первое годовое снижение цен на продукты с апреля 2021 года. Ведомство ожидает, что в ближайшие месяцы они останутся стабильными, а за год покажут небольшой минус.

Но долгого падения цен в министерстве не обещают. Давление сохраняют нехватка работников, расходы на труд в производстве и торговле, а также цены на электричество, отопление и воду. На мировых биржах в апреле уже подорожали необработанные продукты, особенно масличные.

С июля НДС на отдельные базовые продукты снизят с 21% до 12%. Это должно немного прижать цены вниз. Но осенью всё снова будет зависеть от урожая и ситуации на рынке энергоресурсов.

По опубликованным данным, в апреле потребительские цены в Латвии выросли на 0,6% к марту и на 2,9% за год. Средний уровень цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами увеличился на 3,5%.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать