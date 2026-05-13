Родителям дали срок до 15 мая: как записать ребёнка в первый класс

Редакция PRESS 13 мая, 2026 11:15

Новости Латвии 0 комментариев

В Риге подходит к концу приём заявлений в первые классы на следующий учебный год. Подать заявку в столичных школах можно до 15 мая, сообщили агентству LETA в Отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Записать ребёнка в первый класс разрешается заранее - уже после того, как ему исполнилось пять лет. При этом дети, которым к началу учёбы будет шесть лет, но в течение календарного года исполнится семь, рассматриваются в том же приоритетном порядке, что и семилетние.

Списки претендентов школы будут формировать на основании данных, зарегистрированных в Государственной информационной системе образования до 15 мая. Комплектование первых классов должно завершиться до 1 июня.

Главный приоритет получат дети, которые не менее 12 месяцев были задекларированы вместе с одним из родителей по адресу на территории, закреплённой за конкретной школой.

Отдельная приоритетная категория - дети-сироты, дети педагогов этой школы, а также братья и сёстры учеников, которые уже учатся в соответствующем учебном заведении по программе основного образования.

После подготовки списка претендентов школа в течение пяти рабочих дней направит родителям электронное уведомление. Письмо придёт на официальный электронный адрес или на указанный e-mail. В нём сообщат, включён ребёнок в список тех, кого планируют принять, или нет.

Рассылать информацию о зачислении рижские школы начнут с 18 мая.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

