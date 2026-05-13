Родителям дали срок до 15 мая: как записать ребёнка в первый класс

Записать ребёнка в первый класс разрешается заранее - уже после того, как ему исполнилось пять лет. При этом дети, которым к началу учёбы будет шесть лет, но в течение календарного года исполнится семь, рассматриваются в том же приоритетном порядке, что и семилетние.

Списки претендентов школы будут формировать на основании данных, зарегистрированных в Государственной информационной системе образования до 15 мая. Комплектование первых классов должно завершиться до 1 июня.

Главный приоритет получат дети, которые не менее 12 месяцев были задекларированы вместе с одним из родителей по адресу на территории, закреплённой за конкретной школой.

Отдельная приоритетная категория - дети-сироты, дети педагогов этой школы, а также братья и сёстры учеников, которые уже учатся в соответствующем учебном заведении по программе основного образования.

После подготовки списка претендентов школа в течение пяти рабочих дней направит родителям электронное уведомление. Письмо придёт на официальный электронный адрес или на указанный e-mail. В нём сообщат, включён ребёнок в список тех, кого планируют принять, или нет.

Рассылать информацию о зачислении рижские школы начнут с 18 мая.