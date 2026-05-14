Как утверждает автор публикации, на момент выписки мужчина был лежачим больным, практически не мог говорить, а на одной ноге у него развилась гангрена. В те дни температура воздуха опускалась до -12 градусов, при этом во время отсутствия пациента в доме замёрзла вода, а само помещение не отапливалось. Также, по словам женщины, пациенту отказали в дальнейшем лечении.

Автор поста пишет, что вечером 5 февраля приехала к Александру вместе с подругой и увидела его лежащим в тяжёлом состоянии. Она утверждает, что к тому моменту соседка успела растопить печь и именно от неё стало известно, что пациента выписали из больницы.

Женщина вызвала Службу неотложной медицинской помощи (NMPD), надеясь добиться госпитализации мужчины. Однако прибывшие медики, как утверждается в публикации, после осмотра, кардиограммы и ознакомления с выписками не стали забирать пациента в стационар и порекомендовали обращаться за социальной помощью.