На пособия сотрудникам бюро Спрудса уйдёт кругленькая сумма из наших налогов

Сумма включает в себя также долю работодателя в социальном налоге.

Среди получателей денег есть и бывшая парламентская секретарь, депутат Сейма Лиене Гатере (Прогрессивные), которая получит 11 146 евро компенсации за отпуск до уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что уволенному министру обороны Андрису Спрудсу (Прогрессивные), лишившемуся доверия премьер-министра Эвики Силины (Новое единство), выходное пособие не будет выплачено, поскольку после потери должности он планирует вернуться в Сейм.

Тем не менее, Спрудсу будет выплачена компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска на посту министра обороны.

Напомним, press.lv вчера писал о том, что среди советников министра обороны не было профессиональных военных, а были бизнесмены из "Прогрессивных".