«Это фикция»: почему, по мнению Кудорса, Путин вдруг «готов» встретиться с Зеленским

Редакция PRESS 13 мая, 2026 12:40

Мнения

Президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Без сомнения, Зеленский не поедет в Москву, это понятно, и он сам это уже заявлял», — сказал в эфире передачи TV24 «# dienaspersonība» политолог, преподаватель Латвийского университета Андрис Кудорс.

По словам Кудорса, Путин заявляет, что якобы готов к переговорам, но на самом деле — нет. Он сказал, что мог бы встретиться в третьей стране, но только в тот момент, когда они подпишут уже согласованный документ. То есть мир уже будет достигнут, будет как минимум устная договорённость, и останется лишь поставить подписи на бумаге.

А. Кудорс считает, что сейчас это невозможно, поскольку Украина не согласится отдать то, что ей принадлежит — часть Донбасса, которую сейчас не контролирует Москва.

«Но то, что Путин вообще об этом говорит, иногда является посланием Трампу (президенту США Дональду Трампу), который выступает за мир. Это одновременно его слабость и растущее внутреннее давление в России, в том числе со стороны “Z-блогеров” — его сторонников. Они всё чаще жалуются, что всё идёт тяжело, победить не получается и так далее. И в то же время, конечно, это фикция. Но сам факт, что он об этом говорит, — это очередной сигнал, что у них уже “вода изо рта выплескивается”», — так охарактеризовал высказывания Путина Андрис Кудорс.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

