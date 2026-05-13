«Это фикция»: почему, по мнению Кудорса, Путин вдруг «готов» встретиться с Зеленским

По словам Кудорса, Путин заявляет, что якобы готов к переговорам, но на самом деле — нет. Он сказал, что мог бы встретиться в третьей стране, но только в тот момент, когда они подпишут уже согласованный документ. То есть мир уже будет достигнут, будет как минимум устная договорённость, и останется лишь поставить подписи на бумаге.

А. Кудорс считает, что сейчас это невозможно, поскольку Украина не согласится отдать то, что ей принадлежит — часть Донбасса, которую сейчас не контролирует Москва.

«Но то, что Путин вообще об этом говорит, иногда является посланием Трампу (президенту США Дональду Трампу), который выступает за мир. Это одновременно его слабость и растущее внутреннее давление в России, в том числе со стороны “Z-блогеров” — его сторонников. Они всё чаще жалуются, что всё идёт тяжело, победить не получается и так далее. И в то же время, конечно, это фикция. Но сам факт, что он об этом говорит, — это очередной сигнал, что у них уже “вода изо рта выплескивается”», — так охарактеризовал высказывания Путина Андрис Кудорс.