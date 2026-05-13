В выходные пройдёт Рижский марафон: столицу перекроют

Ограничения будут постепенно вступать в силу с вечера пятницы, 15 мая. Участки столичных улиц будут закрываться в определенное время в соответствии с проведением забегов на разные дистанции, а на набережной 11 Ноября движение будет закрыто на все время мероприятия.

В субботу движение будет остановлено лишь на время на трассе "Мили DPD" от Художественного музея до памятника Свободы, а самые существенные изменения в движении в Риге ожидаются в воскресенье, 17 мая.

В воскресенье в разное время движение будет ограничено или закрыто как на мостах через Даугаву, так и в центре города и его окрестностях, при этом улицы будут оперативно открываться сразу после того, как последние бегуны завершат дистанцию.

Подробно об ограничениях движения можно узнать на карте ограничений движения "Рижского марафона Rimi".

Для удобного передвижения по городу водители могут использовать приложение Waze, в котором будут точно отражены запланированные ограничения и моменты открытия улиц.