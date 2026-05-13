В выходные пройдёт Рижский марафон: столицу перекроют

Редакция PRESS 13 мая, 2026 14:43

Новости Латвии 0 комментариев

В выходные, 16 и 17 мая, во время "Рижского марафона Rimi" в столице будут введены существенные ограничения движения, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Ограничения будут постепенно вступать в силу с вечера пятницы, 15 мая. Участки столичных улиц будут закрываться в определенное время в соответствии с проведением забегов на разные дистанции, а на набережной 11 Ноября движение будет закрыто на все время мероприятия.

В субботу движение будет остановлено лишь на время на трассе "Мили DPD" от Художественного музея до памятника Свободы, а самые существенные изменения в движении в Риге ожидаются в воскресенье, 17 мая.

В воскресенье в разное время движение будет ограничено или закрыто как на мостах через Даугаву, так и в центре города и его окрестностях, при этом улицы будут оперативно открываться сразу после того, как последние бегуны завершат дистанцию.

Подробно об ограничениях движения можно узнать на карте ограничений движения "Рижского марафона Rimi".

Для удобного передвижения по городу водители могут использовать приложение Waze, в котором будут точно отражены запланированные ограничения и моменты открытия улиц.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

