Брюссель: Дело Ермака не повлияет на вступление Украины в ЕС

© Deutsche Welle 13 мая, 2026 12:52

Мир 0 комментариев

Расследование в отношении бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака свидетельствует о дееспособности украинской антикоррупционной системы, считают в Брюсселе. Дело в отношении бывшего высокопоставленного чиновника "показывает, что антикоррупционные органы в Украине функционируют и выполняют свой мандат", заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в ответ на запрос корреспондентки DW в среду, 13 мая.

Борьба с коррупцией - ключевой элемент в евроинтеграции Украины

Он напомнил, что борьба с коррупцией и отмыванием денег имеет ключевое значение в процессе евроинтеграции Украины. Это "центральный элемент" в концепции расширения ЕС и определяет общую позицию Брюсселя по данной теме, отмечается в заявлении.

"Чтобы обеспечить надежный потенциал в борьбе с коррупцией и отмыванием денег, а также для соблюдения верховенства права, требуются постоянные усилия. Необходимо защищать роль независимых антикоррупционных органов, которые являются краеугольным камнем верховенства права в Украине как будущем государстве - члене (ЕС - Ред.), - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Поэтому расследование в отношении Ермака не повлияет на процесс вступления Украины в ЕС. Вместе с тем в Брюсселе пообещали "и далее внимательно следить за развитием ситуации" вокруг данного дела.

НАБУ и САП требуют арестовать Ермака на два месяца

Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) попросили суд арестовать Андрея Ермака на два месяца с возможностью внесения залога в размере 180 млн гривен. После этого Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отложил заседание по просьбе адвокатов, не успевших ознакомиться с 16 томами материалов обвинения.

Днем ранее антикоррупционные органы Украины сообщили Ермаку, что подозревают его в легализации имущества, полученного преступным путем в составе организованной группы. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

 НАБУ: Зеленский не фигурирует в расследовании

Директор НАБУ Семен Кривонос на брифинге в Киеве особо подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не фигурирует в материалах расследования по делу кооператива "Династия". 

В стенограмме разговора бизнесмена Тимура Миндича, опубликованной газетой "Украинская правда", руководительница застройки упоминает, что два из четырех домов на участке принадлежат неким Андрею и Вове. Уточнить, по какой причине Зеленский не фигурирует в расследовании - из-за отсутствия претензий к нему или из-за президентского иммунитета, - Кривонос отказался.

Детали дела Андря Ермака

По данным антикоррупционных органов, организованная группа, частью которой был бывший руководитель офиса президента Украины, причастна к легализации 460 млн гривен во время строительства элитного коттеджного поселка "Династия" в Киевской области.

Концепция строительства коттеджей "Династия", по данным следствия, появилась в мае 2020 года. В июне того же года к строительству присоединились Тимур Миндич ("Карлсон") и Андрей Ермак (R2).

По данным антикоррупционных органов,  с 2021 по 2025 год организованная группа отмыла 8,9 млн долларов, которые затем использовали для строительства "Династии". Cледствие полагает, что средства были получены от работы в так называемой "прачечной", в которой обеспечивалось накоплении и легализация средств. Они поступали из разных источников, в том числе благодаря коррупционным схемам в "Энергоатоме".

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

