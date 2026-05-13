Брюссель: Дело Ермака не повлияет на вступление Украины в ЕС

Борьба с коррупцией - ключевой элемент в евроинтеграции Украины

Он напомнил, что борьба с коррупцией и отмыванием денег имеет ключевое значение в процессе евроинтеграции Украины. Это "центральный элемент" в концепции расширения ЕС и определяет общую позицию Брюсселя по данной теме, отмечается в заявлении.

"Чтобы обеспечить надежный потенциал в борьбе с коррупцией и отмыванием денег, а также для соблюдения верховенства права, требуются постоянные усилия. Необходимо защищать роль независимых антикоррупционных органов, которые являются краеугольным камнем верховенства права в Украине как будущем государстве - члене (ЕС - Ред.), - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Поэтому расследование в отношении Ермака не повлияет на процесс вступления Украины в ЕС. Вместе с тем в Брюсселе пообещали "и далее внимательно следить за развитием ситуации" вокруг данного дела.

НАБУ и САП требуют арестовать Ермака на два месяца

Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) попросили суд арестовать Андрея Ермака на два месяца с возможностью внесения залога в размере 180 млн гривен. После этого Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отложил заседание по просьбе адвокатов, не успевших ознакомиться с 16 томами материалов обвинения.

Днем ранее антикоррупционные органы Украины сообщили Ермаку, что подозревают его в легализации имущества, полученного преступным путем в составе организованной группы. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

НАБУ: Зеленский не фигурирует в расследовании

Директор НАБУ Семен Кривонос на брифинге в Киеве особо подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не фигурирует в материалах расследования по делу кооператива "Династия".

В стенограмме разговора бизнесмена Тимура Миндича, опубликованной газетой "Украинская правда", руководительница застройки упоминает, что два из четырех домов на участке принадлежат неким Андрею и Вове. Уточнить, по какой причине Зеленский не фигурирует в расследовании - из-за отсутствия претензий к нему или из-за президентского иммунитета, - Кривонос отказался.

Детали дела Андря Ермака

По данным антикоррупционных органов, организованная группа, частью которой был бывший руководитель офиса президента Украины, причастна к легализации 460 млн гривен во время строительства элитного коттеджного поселка "Династия" в Киевской области.

Концепция строительства коттеджей "Династия", по данным следствия, появилась в мае 2020 года. В июне того же года к строительству присоединились Тимур Миндич ("Карлсон") и Андрей Ермак (R2).

По данным антикоррупционных органов, с 2021 по 2025 год организованная группа отмыла 8,9 млн долларов, которые затем использовали для строительства "Династии". Cледствие полагает, что средства были получены от работы в так называемой "прачечной", в которой обеспечивалось накоплении и легализация средств. Они поступали из разных источников, в том числе благодаря коррупционным схемам в "Энергоатоме".