Вводили в заблуждение и собирали личные данные: PTAC заблокировал доступ к одному интернет-магазину

На сайте потребителям предлагались кондиционеры и другие товары, однако отсутствовала обязательная информация о продавце, включая название компании, регистрационные данные, юридический адрес и информацию о праве на отказ от покупки. Кроме того, на сайте использовались, возможно, вводящие в заблуждение описания товаров, искусственно созданные скидки и срочные сообщения, отмечает PTAC.

По имеющейся у учреждения информации, на сайте собирались персональные данные потребителей — имя, фамилия, номер телефона и адрес доставки. При этом PTAC не смог связаться с владельцем сайта, так как указанный адрес электронной почты оказался несуществующим.

Оценив обстоятельства дела, PTAC пришёл к выводу, что дальнейшая деятельность сайта создаёт значительный риск для интересов латвийских потребителей, и других эффективных средств для прекращения нарушений нет. В связи с этим было принято решение о блокировке сайта.

PTAC призывает потребителей быть особенно осторожными при покупках на малоизвестных интернет-сайтах, особенно в случаях, когда невозможно идентифицировать продавца или отсутствует полная информация об условиях договора на расстоянии.