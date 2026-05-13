Она написала книгу о смерти отца — теперь её дети боятся, что мать выйдет из тюрьмы

Со стороны всё выглядело как трагичная семейная история. Молодая женщина потеряла мужа, осталась одна с тремя сыновьями и попыталась помочь детям пережить горе через книгу. Ричинс даже рассказывала в интервью, что писать её было тяжело и эмоционально.

Но позже следствие заявило: смерть её мужа Эрика Ричинса вовсе не была внезапной трагедией. По версии прокуроров, мужчину отравили фентанилом. Следователи утверждали, что смертельную дозу наркотика ему подмешали в коктейль, который он выпил дома в 2022 году.

Дело быстро стало одним из самых обсуждаемых true crime-сюжетов в США. Следствие говорило о долгах, страховых выплатах, финансовых проблемах и напряжённых отношениях внутри семьи. Защита настаивала, что прямых доказательств недостаточно, а сама Кури Ричинс отрицала вину.

Но суд всё же признал её виновной по нескольким тяжким обвинениям, включая убийство мужа.

Самое тяжёлое в этой истории сейчас даже не сама книга и не детали расследования. Перед вынесением приговора в суде выступили трое сыновей Ричинс. Дети заявили, что боятся, если мать когда-нибудь выйдет на свободу.

Старший сын признался, что ему страшно от мысли, что она может вернуться. По данным американских СМИ, мальчик говорил, что опасается не только за себя, но и за младших братьев и остальных родственников.

Именно эта деталь сделала историю по-настоящему жуткой даже для американской публики, привыкшей к громким криминальным делам. Потому что в обычной семье мать должна быть человеком, рядом с которым ребёнок чувствует себя в безопасности, даже когда вокруг всё рушится.