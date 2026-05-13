Она написала книгу о смерти отца — теперь её дети боятся, что мать выйдет из тюрьмы

Редакция PRESS 13 мая, 2026 12:41

В США история автора детской книги о горе неожиданно превратилась в настоящий криминальный кошмар. После смерти мужа Кури Ричинс выпустила книгу о мальчике, который пытается пережить потерю отца. Она рассказывала детям, что любовь не исчезает даже после смерти, а близкие люди всё равно остаются рядом — пусть уже не так, как раньше.

Со стороны всё выглядело как трагичная семейная история. Молодая женщина потеряла мужа, осталась одна с тремя сыновьями и попыталась помочь детям пережить горе через книгу. Ричинс даже рассказывала в интервью, что писать её было тяжело и эмоционально.

Но позже следствие заявило: смерть её мужа Эрика Ричинса вовсе не была внезапной трагедией. По версии прокуроров, мужчину отравили фентанилом. Следователи утверждали, что смертельную дозу наркотика ему подмешали в коктейль, который он выпил дома в 2022 году.

Дело быстро стало одним из самых обсуждаемых true crime-сюжетов в США. Следствие говорило о долгах, страховых выплатах, финансовых проблемах и напряжённых отношениях внутри семьи. Защита настаивала, что прямых доказательств недостаточно, а сама Кури Ричинс отрицала вину.

Но суд всё же признал её виновной по нескольким тяжким обвинениям, включая убийство мужа.

Самое тяжёлое в этой истории сейчас даже не сама книга и не детали расследования. Перед вынесением приговора в суде выступили трое сыновей Ричинс. Дети заявили, что боятся, если мать когда-нибудь выйдет на свободу.

Старший сын признался, что ему страшно от мысли, что она может вернуться. По данным американских СМИ, мальчик говорил, что опасается не только за себя, но и за младших братьев и остальных родственников.

Именно эта деталь сделала историю по-настоящему жуткой даже для американской публики, привыкшей к громким криминальным делам. Потому что в обычной семье мать должна быть человеком, рядом с которым ребёнок чувствует себя в безопасности, даже когда вокруг всё рушится.

 

 

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

