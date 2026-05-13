Пьяная косуля разбила витрину магазина: во Франции Бэмби устроил весенний погром

Причём местная пресса описывает животное не просто как испуганное, а как пьяное. Возможная причина — весенняя сладкая слизь/сок из почек, которая у косуль может вызывать эффект опьянения. В итоге мирный лесной гость вёл себя совсем не как открытка с Бэмби.

Хозяйке магазина позвонили знакомые и сообщили, что у неё кто-то крушит витрину. На месте выяснилось: это не грабитель, не хулиганы и не неудачная доставка, а косуля, которая уже успела устроить переполох.

Животное было в панике. После разбитого стекла его пришлось удерживать сразу четырём людям. История, к счастью, закончилась без большой трагедии: косулю удалось обезвредить и передать специалистам.

Такие случаи редки, но весной дикие животные иногда действительно ведут себя странно. Они подходят ближе к людям, теряются в городе, пугаются шума и отражений — а если к этому добавляется природный “коктейль” из сладких почек, результат может быть совершенно непредсказуемым.

Так во Франции один магазин получил разбитую витрину, город — историю дня, а интернет — идеального героя: пьяного Бэмби, который просто не справился с весной.