Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Литовские пограничники перехватили метеозонд контрабандистов

Редакция PRESS 13 мая, 2026 13:58

Мир 0 комментариев

Facebook/Valsts robežsardze

В Каунасе в ночь на среду упал метеозонд контрабандистов с несколькими тысячами пачек сигарет, сообщила BNS представитель полиции Каунасского уезда Одета Вайткявичене.

В то же время пограничники по сравнению с прошлым годом отмечают снижение объемов контрабанды, переправляемой таким способом.

"В 3:17 поступило сообщение о том, что в Каунасе, на улице Ивинскё, приземлился метеорологический зонд с предполагаемой контрабандой сигарет", - сообщила представитель полиции.

Лиц, связанных с грузом, поблизости не было, подозреваемые контрабандисты пока не установлены и не задержаны.

"По предварительным данным, вероятно, было 9 тысяч пачек сигарет. Наши сотрудники собрали информацию и в установленном порядке передали ее в СОГГЛ (Службу охраны государственной границы Литвы) для приобщения к проводимым ими расследованиям", - указала Вайткявичене.

Как ранее сообщало агентство BNS, в ночь на среду из-за угрозы контрабандных зондов над Вильнюсским аэропортом на час были введены временные ограничения в воздушном пространстве. Это затронуло два рейса и около 128 пассажиров.

В этом году из-за угрозы метеозондов работа аэропорта нарушалась уже восемь раз.

По словам министра внутренних дел Литвы Владислава Кондратовича, фиксируются периоды длительностью в несколько недель, когда метеозонды не регистрируются вовсе.

"Сегодня их было немного, возможно, несколько. Точное число не назову, так как информация от всех служб еще уточняется, но действительно немного", - сказал министр журналистам в среду.

Он связал падение зонда в Каунасе с эффективной работой служб на границе страны.

"Можно искать разные версии, почему этот шар оказался в Каунасе, но деятельность наших служб у границы значительно активизировалась и они твердо контролируют все коридоры, по которым могут перевозиться грузы", - отметил Кондратович.

По данным Департамента полиции Литвы на среду, за период с 24 ноября прошлого года, когда совместно с СОГГЛ, криминальной службой таможни и военной полицией на границе начали проводиться превентивные рейды, было перехвачено 134 воздушных шара.

В них было обнаружено 376,9 тыс. пачек контрабандных сигарет, по фактам контрабанды начато 19 досудебных расследований, задержаны 72 человека.

Представитель СОГГЛ Гедрюс Мишутис сообщил BNS, что поток контрабандистских метеозондов из Беларуси по сравнению с прошлым годом сократился. Пограничники связывают это с решениями правительства.

"В этом году перехвачено 93 груза, доставлявшихся посредством воздушных шаров. В январе - 29, в феврале - 24, в марте - 30, в апреле - семь, в мае - всего четыре. В прошлом году цифры были совсем иными: например, в январе перехвачено 63 груза, в феврале - 45, в марте - 77 (этот месяц в прошлом году был рекордным), в апреле - 46, в мае - 69", - сказал Мишутис.

В свою очередь, во вторник вечером пограничники в Шальчининкском районе обнаружили доставленный при помощи метеозонда груз из 12 тыс. пачек контрабандных сигарет. Мишутис не связывает эту находку с закрытием аэропорта.

"Ситуация с точки зрения интенсивности улучшается, меры, принятые государством, эффективны, но нельзя сказать, что проблемы нет, она сохраняется", - отметил представитель СОГГЛ.

Среди эффективных мер по пресечению полетов воздушных шаров он назвал совместную следственную группу и превентивные рейды, в ходе которых различные правоохранительные органы ежедневно выделяют ресурсы для проверки автомобилей и лиц.

Также отмечается ужесточение уголовной ответственности за контрабанду опасным способом, включая воздушную транспортировку, а в декабре прошлого года была введена чрезвычайная ситуация из-за угрозы контрабандных зондов.

"Чрезвычайная ситуация государственного уровня, совместная группа правоохранителей, эффективные операции и поправки к законам не могли не подействовать. Однако явление все еще существует, его корни находятся в Беларуси, и его бы не было без интересов и попустительства со ее стороны", - указал Мишутис.

По словам Кондратовича, часть группировок, занимающихся контрабандой, прекращает деятельность, но у них много главарей, и "эти головы снова отрастают".

"Работы у нас будет немало. В будущем внимание к контрабанде никуда не исчезнет, мы будем твердо пресекать эту незаконную деятельность", - сказал министр.

"Да, пока шары летят, но предпринимаемые действия дают большой прогресс, так как общее число случаев и задержаний контрабанды сократилось как минимум в два раза", - подчеркнул он.

Кондратович также анонсировал новую законодательную инициативу по борьбе с контрабандой, о которой он упоминал еще в феврале.

"У нас есть новая законодательная инициатива, которую мы скоро представим правительству. Надеюсь, правительство одобрит ее, и она отправится в Сейм", - сказал глава МВД.

В декабре прошлого года Сейм Литвы уже принял поправки, ужесточающие ответственность за перевозку контрабанды опасным способом.

В прошлом году воздушные шары в Вильнюсском аэропорту помешали более чем 300 рейсам, затронули 47 тыс. пассажиров и привели к закрытию аэропортов в общей сложности почти на 60 часов. Руководство Литвы расценивает такие инциденты как гибридную атаку минского режима.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать