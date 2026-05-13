Литовские пограничники перехватили метеозонд контрабандистов

В то же время пограничники по сравнению с прошлым годом отмечают снижение объемов контрабанды, переправляемой таким способом.

"В 3:17 поступило сообщение о том, что в Каунасе, на улице Ивинскё, приземлился метеорологический зонд с предполагаемой контрабандой сигарет", - сообщила представитель полиции.

Лиц, связанных с грузом, поблизости не было, подозреваемые контрабандисты пока не установлены и не задержаны.

"По предварительным данным, вероятно, было 9 тысяч пачек сигарет. Наши сотрудники собрали информацию и в установленном порядке передали ее в СОГГЛ (Службу охраны государственной границы Литвы) для приобщения к проводимым ими расследованиям", - указала Вайткявичене.

Как ранее сообщало агентство BNS, в ночь на среду из-за угрозы контрабандных зондов над Вильнюсским аэропортом на час были введены временные ограничения в воздушном пространстве. Это затронуло два рейса и около 128 пассажиров.

В этом году из-за угрозы метеозондов работа аэропорта нарушалась уже восемь раз.

По словам министра внутренних дел Литвы Владислава Кондратовича, фиксируются периоды длительностью в несколько недель, когда метеозонды не регистрируются вовсе.

"Сегодня их было немного, возможно, несколько. Точное число не назову, так как информация от всех служб еще уточняется, но действительно немного", - сказал министр журналистам в среду.

Он связал падение зонда в Каунасе с эффективной работой служб на границе страны.

"Можно искать разные версии, почему этот шар оказался в Каунасе, но деятельность наших служб у границы значительно активизировалась и они твердо контролируют все коридоры, по которым могут перевозиться грузы", - отметил Кондратович.

По данным Департамента полиции Литвы на среду, за период с 24 ноября прошлого года, когда совместно с СОГГЛ, криминальной службой таможни и военной полицией на границе начали проводиться превентивные рейды, было перехвачено 134 воздушных шара.

В них было обнаружено 376,9 тыс. пачек контрабандных сигарет, по фактам контрабанды начато 19 досудебных расследований, задержаны 72 человека.

Представитель СОГГЛ Гедрюс Мишутис сообщил BNS, что поток контрабандистских метеозондов из Беларуси по сравнению с прошлым годом сократился. Пограничники связывают это с решениями правительства.

"В этом году перехвачено 93 груза, доставлявшихся посредством воздушных шаров. В январе - 29, в феврале - 24, в марте - 30, в апреле - семь, в мае - всего четыре. В прошлом году цифры были совсем иными: например, в январе перехвачено 63 груза, в феврале - 45, в марте - 77 (этот месяц в прошлом году был рекордным), в апреле - 46, в мае - 69", - сказал Мишутис.

В свою очередь, во вторник вечером пограничники в Шальчининкском районе обнаружили доставленный при помощи метеозонда груз из 12 тыс. пачек контрабандных сигарет. Мишутис не связывает эту находку с закрытием аэропорта.

"Ситуация с точки зрения интенсивности улучшается, меры, принятые государством, эффективны, но нельзя сказать, что проблемы нет, она сохраняется", - отметил представитель СОГГЛ.

Среди эффективных мер по пресечению полетов воздушных шаров он назвал совместную следственную группу и превентивные рейды, в ходе которых различные правоохранительные органы ежедневно выделяют ресурсы для проверки автомобилей и лиц.

Также отмечается ужесточение уголовной ответственности за контрабанду опасным способом, включая воздушную транспортировку, а в декабре прошлого года была введена чрезвычайная ситуация из-за угрозы контрабандных зондов.

"Чрезвычайная ситуация государственного уровня, совместная группа правоохранителей, эффективные операции и поправки к законам не могли не подействовать. Однако явление все еще существует, его корни находятся в Беларуси, и его бы не было без интересов и попустительства со ее стороны", - указал Мишутис.

По словам Кондратовича, часть группировок, занимающихся контрабандой, прекращает деятельность, но у них много главарей, и "эти головы снова отрастают".

"Работы у нас будет немало. В будущем внимание к контрабанде никуда не исчезнет, мы будем твердо пресекать эту незаконную деятельность", - сказал министр.

"Да, пока шары летят, но предпринимаемые действия дают большой прогресс, так как общее число случаев и задержаний контрабанды сократилось как минимум в два раза", - подчеркнул он.

Кондратович также анонсировал новую законодательную инициативу по борьбе с контрабандой, о которой он упоминал еще в феврале.

"У нас есть новая законодательная инициатива, которую мы скоро представим правительству. Надеюсь, правительство одобрит ее, и она отправится в Сейм", - сказал глава МВД.

В декабре прошлого года Сейм Литвы уже принял поправки, ужесточающие ответственность за перевозку контрабанды опасным способом.

В прошлом году воздушные шары в Вильнюсском аэропорту помешали более чем 300 рейсам, затронули 47 тыс. пассажиров и привели к закрытию аэропортов в общей сложности почти на 60 часов. Руководство Литвы расценивает такие инциденты как гибридную атаку минского режима.