Жанна Дубска: о стиле, моде и возрасте 60+

Мы сидим с Жанной в уютной квартире, которая одновременно служит и ее офисом, и фотостудией, из которой Жанна работает по всему миру. Пьем мятный чай.

Я не только слушаю Жанну, но и наслаждаюсь маленьким спектаклем. Иллюстрируя свой рассказ, моя визави то прохаживается по комнате, дурашливо изображая старческую походку, то меняет интонацию на вкрадчиво бархатную, чтобы показать, как женщина может изменить голос, то в ее руках, словно по волшебству, оказывается шифоновый шарф, который она накидывает на плечи…

Человек-оркестр? Человек-театр? Да!

Из доцентов - в стилисты

В 90-е годы слова «мода» и «Жанна» звучали как близнецы-братья. Жанна Дубска была первым и самым известным стилистом в Балтии. Она консультировала по имиджу всех значимых лиц нашей страны, включая президентов. Впрочем, Жанну отлично знали и за рубежом.

Если полистать Жаннин альбом, то можно найти ее фото с Аленом Делоном и Полом Маккартни, Клаусом Брандауэром и Джоном Гальяно. И мало кто знает о том, что в этот сверкающий мир селебрити Жанна вошла из мира… науки.

- Жанна, как произошла эта метаморфоза: из доцентов Рижского технического института - в стилисты?

- Голод вывел! В 90-х мы с моим вторым мужем Константином Богомоловым преподавали в вузе, где платили очень мало. Перебивались гуманитарными посылками, я тянула на себе всю семью: дедушку, бабушку, мужа, дочку… В один прекрасный момент мне надоело есть перловку, и я решила придумать вариант подработки, который позволял бы сохранить за собой свободы, которые давало преподавание, возможности путешествовать и не жить в рутине – рутины я всегда боялась как огня. Свернула себе мозг, но придумала!

- Почему ваш выбор пал на сферу моды? Что это - случайность или расчет?

- Я выросла под столом Дома «Балтияс модес», где работала моя мама. Все детство провела среди моделей, заказчиков, на показах, еще ребенком ходила по подиуму. Мама приглашала меня на примерки, объясняла, какими должны быть цвета, пропорции. Я даже готовилась поступать в Москву на дизайн одежды, потому что шила бесподобно, отлично вышивала, вязала, умела кроить, дизайнировать...

Так что никаких случайностей! Я просто реализовала себя в том, в чем была хороша. Кстати, профессии «стилист» тогда еще на постсоветском пространстве не существовало. Я с ней познакомилась в London College of Fashion (Лондонский колледж моды), где готовили фешен-фотографов. Там я приобрела много практических навыков, стала ездить на показы в Нью-Йорк, Милан, Париж…

- В течение 15 лет вы были редактором моды в глянцевом журнале. Ваши эффектные «переодевания» читатели помнят до сих пор. Это были настоящие чудеса!

- На протяжении многих лет я делала проект «Преображение», который действительно пользовался огромным успехом. Народ недоумевал, как такое возможно: берем тетю Маню и преображаем ее в королеву Анну-Марию! На самом деле чудеса здесь ни при чем. Просто когда я одеваю кого-то, я не говорю: вам подойдет такая-то кофточка или брючки, а настраиваюсь на клиента, попадаю в его вибрации. Даже если человек не сразу уверен в том, насколько ему походит придуманный мною образ, со временем он понимает: это бинго!

- Знакома ли вам профессиональная деформация? Например, вы идете по улице и оцениваете людей: вот у этого стрижка отвратительная, а тут туфли «кричат»…

- Нет. Идя по улице, я отключаюсь от профессии. Конечно, могу увидеть прохожего, в котором все прекрасно, выделить его из толпы. Но никогда не буду тешить свое самолюбие, чтобы указать человеку на недостатки в одежде, если он меня об этом не попросил. Есть стилисты, которые обожают делать замечания и мне в том числе: мол, неплохо бы вам поменять то и это. Я всегда благодарю. Но к своему имиджу отношусь осознанно, обдуманно.

«Бьюик» 1959 года

Сегодняшний имидж Жанны, как всегда, безукоризнен. Яркие цвета и модные акценты, стильные стрижка и очки, позитив и улыбка… Жанна Дубска не скрывает годы – напротив, в своем блоге и соцсетях подчеркивает, что ей 67 лет, и на своем примере разрушает все стереотипы, связанные с возрастом 60+.

- Как вы относитесь к формулировке, что после 65 начинается «возраст дожития»?

- А что, есть такая формулировка? Серьезно?! Никогда не слышала, дайте-ка запишу… Ну, в таком случае «доживать» надо вкусно! И это «дожитие» может занять очень много времени - лет 30, а то и 40.

- Какие стереотипы о возрасте вы считаете мифами?

- Первый и главный стереотип связан с болезнями. Между недугами и возрастом многие ставят знак равенства. Но это не так! Я болела в молодости гораздо чаще, чем сейчас. Сегодня у меня нет парадигмы, что я заболею. Скажете, это редкость? Ничего подобного.

Я не просто говорю: «мне бы здоровья». А улучшаю его, ценю, работаю на эту тему. Не нагружаю свой организм, чем попало, а думаю: что я ем, что пью, как сплю, с кем общаюсь. Это мой осознанный выбор. Если вы выбираете не работать над собой, болеть и пить таблетки – это тоже ваш выбор.

Другой стереотип звучит так: красиво то, что молодо. Индустрия красоты и моды упрямо навязывают нам свой эталон: молодая, стройная, с плоским животом, то есть совсем не 60+. А чтобы быть такой, нужны уколы красоты, фарма, пищевые добавки. Словом, назад, в молодость! А зачем? Когда я смотрю на молодую березку, ее гладкий белый ствол, то понимаю, что он для меня менее красив, чем старинный дуб с потрескавшейся корой, которую хочется погладить. В конце концов, березок много – все березовые рощи похожи друг на друга, а вот величественный дуб рождает столько мыслей…

- Женщины часто предпочитают скрывать свой возраст. Вы не скрываете. Почему?

- Мы скрываем свой возраст, когда стесняемся его или когда он нам вредит. А как мне навредят мои 67 лет? Чего они мне не дадут? Чем я заслужила бОльший пиетет: своими пятидесяти семью годами или шестидесяти семью? К кому больше уважения?

Если сравнивать себя с машиной, то я «бьюик» 1959 года выпуска. Красивый, элегантный – глаз не оторвать! С блестящими молдингами, лайковой кожей салона... Такая машина не будет ездить по колдобинам или возить кого-то в качестве такси. Ни за что! Потому что я особый выпуск.

Я не собираюсь конкурировать с 35-летними. Но эти же 35-летние придут ко мне за советом, потому что захотят в свои 60+ быть такими, как я. Придут, чтобы послушать мудрую женщину, которая может им сказать: «Девчонки, у меня было так, а теперь вот так…» И, может быть, услышать от меня что-то, о чем мамы иногда рассказать боятся.

Балет в 60 лет

Трудно найти женщину, которая не хотела бы встречать свои 60+ так, как их встречает Жанна Дубска. Каждая из нас мечтает въехать в «осень жизни» на коне. Только получается это не у всех. Почему?

- Жанна, откуда вообще берется страх перед возрастом? И почему он так актуален сегодня?

- Раньше в одной семье жило несколько поколений. Молодежь слушала стариков, мотала на ус, и страха перед возрастом не было. У молодых людей перед глазами был пример бабушек-прабабушек, они видели, как те стареют, и понимали: это не страшно.

Сейчас поколение 60+ практически изолировано и общается только со сверстниками. Таковы современные реалии. Два мира, а посередине - пропасть.

Есть такая фраза: Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift. Enjoy it! («Вчерашний день – это история, завтрашний – мистерия, а сегодняшний – это подарок. Наслаждайся им!»). Наслаждение у многих не получается. Молодых интересует будущее, они зачастую не умеют наслаждаться моментом. Пожилые люди упиваются воспоминаниями и не хотят выходить из зоны комфорта, а привычные наслаждения не так привлекательны.

- Что же делать?

- Экспериментировать. Пробовать что-то новое. Нельзя держаться за прошлое и не использовать элементы современной жизни. Возьмем среднестатистическую даму 60+. «Ой, настройки в телефоне… Это я не умею. Зачем мне соцсети? Не могу и не хочу». Но если ты не можешь и не умеешь, то хотя бы помолчи об этом. А лучше – попытайся, разберись, научись! Учиться чему-то современному и новому – это означает выйти из зоны комфорта. Но это необходимо, если вы не хотите прослыть динозавром. Тем более что на пенсии достаточно времени для того, чтобы освоить что-то новое и интересное.

Согласитесь, что бабушка, которая смотрит сериалы или сидит на лавочке, и бабушка, которая ведет свой блог и зарабатывает на нем на свои хобби и путешествия, – это разные бабушки.

- Стоит ли после 60 лет менять стиль?

- Обязательно. Стиль надо менять при каждом изменении внешних данных или статуса. Например, вы вышли замуж – значит, стоит поменять стиль. Стали мамой – стоит поменять стиль. Вышли на пенсию — то же самое. Люди не ценят пожилых людей, если не видят в них перемен, кроме того, что появились морщины. А вот если вы поменяете стиль в сторону омоложения – это будет уже совсем другая история.

- Но морщинки-то не спрячешь!

- А разве дело только в морщинках? Давайте разберемся, что делает нас старыми.

Первое, что бросается в глаза, - это пластика. Энергосберегающая походка, ощущение тяжести, сгорбленная спина, отсутствие легкости в движениях. Я порой наблюдаю, как мои ровесницы приходят в кафе. Грузно плюхаются со вздохом на диван, говоря всем своим видом: «Уфф! Наконец-то можно посидеть». Смешно? Грустно!

Для того чтобы исправить пластику, нужно поработать над походкой. Нельзя ступать как в ластах! Обязательно следует купить пружинистую обувь, а главное - посмотреть на себя со стороны. Например, я после 60 лет пришла в балетную студию, где занимаюсь с огромным удовольствием.

Вуаль или тональный крем?

- Что еще может омолодить женщину в элегантном возрасте?

- Секретов много, и они несложны. Например, можно прикрыть валики на шее легким шарфом, пока не уберешь их с помощь массажа и диеты. Вместо того, чтобы открыть декольте, откройте часть спины и шеи сзади.

Колоссальное значение имеет модная, летящая стрижка. Чтобы не было ощущения, что голова вросла в плечи - это придает годы. Такая стрижка прекрасно выглядит даже на седых волосах. Правда, при условии, что ваша седина красивого оттенка, без желтизны.

- А разве не нужно закрашивать седину?

- Уход за волосами в возрасте 60+ очень важен. Но если вы будете красить волосы в тот цвет, в который красили 20 лет назад – с красноватым оттенком или в темно-каштановый, то это вас не омолодит. Потому что седина отрастает, волосы становятся тонкими и редкими, и прическа выглядит искусственной. Проще всего поменять цвет волос на блонд, чтобы корни, отрастая, не выделялись так сильно. Будет легче жить.

- Теперь расскажите, пожалуйста, как одеваться, чтобы выглядеть моложе?

- Используйте элементы молодежной одежды. Нет, я не призываю одеваться по-детски – я говорю о стиле оверсайз. Облегающая одежда после 60 мало кому идет. Одно дело, если к 60 годам ваша фигура сохранилась такой, какой была в 30 лет. И совсем другое – если появились «драпировки» в районе талии или спины.

- А ноги, как говорила героиня популярного фильма, надо прятать под макси?

- Спорный вопрос. Если ты хочешь быть дамой из английских романов – закрывай все от головы до ног. А если хочешь быть современной дамой, то можно что-то и открыть. Например, изящную щиколотку, декольте сзади, оголить полоску на талии, если живот упруг. Почему нет? Только помните: все участки тела, которые вы открываете, должны демонстрировать качество кожи.

- Где же взять такую кожу после 60?

- Молодая кожа – это сияющая кожа. Я не выхожу из дома без тонального крема с sun-блоком. Если раньше женщины выходили в вуали, то современная женщина выходит в тональном креме и румянах. Румяна можно нанести помадой, которая вам подходит. Выбор оттенка – розовый, он очень молодит. Розовые блики превращают любое лицо в красивое. А еще важный аксессуар – очки. Даже если у вас хорошее зрение, они спасут, так как закроют морщины и впадину под глазами, подкорректируют линию бровей.

- Что еще можно и нужно в себе изменить после 60+?

- Тембр голоса. С возрастом он приобретает старческие нотки. Попробуйте попеть, поработать над смехом. Запишите свой голос на диктофон и послушайте, как вы звучите.

С возрастом надо уходить на низкие регистры и разговаривать как тетя Таня с Хрюшей и Степашкой.

Недавно я научила говорить таким бархатным голосом одну даму, за что она мне очень благодарна. Теперь вместо того, чтобы заполошно кричать мужу: «Вася! Я тебе сто раз говорила, чтобы ты сделал то-то и то-то!», она вкрадчиво шепчет в трубку те же слова. Результат совершенно другой. Потому что Васе приятно ее слушать.

Таким голосом вы сможете сохранить сексуальность на долгие годы, и вас будут слушать все - от детишек до дедушек.

- Раз уж заговорили о дедушках и сексуальности… Личная жизнь в 60+ - это реальность или утопия?

- Четыре с половиной года назад ушел из жизни мой сердечный друг. Сейчас я нахожусь в поиске. Возраст тут ни при чем. Мужчинам плевать, сколько вам стукнуло. Если он чувствует вашу энергетику, то какая разница, что написано в вашем паспорте?

Другое дело, что женщины после 60 часто считают, что все поезда ушли. И даже если встречают мужчину, бегут от него как от чумы. Разрешите себя любить! Ну а если кто-то из ваших поклонников думает: «О боги, как ей много лет!», значит, это не ваш человек.

- Вы активно ведете свой блог, и у вас, как у каждого блогера, есть хейтеры. К примеру, один из них недавно написал: «Эта пенсионерка все молодится и всех учит жить!» Что вы отвечаете в таких случаях?

- О чем говорят злобные комментарии? О том, что человеку хреново. Значит, мне лучше, чем ему. Молодиться - это не стыдно. И странно, если это кого-то злит. Пишут, что я учу жить? Прекрасно! Разве плохо быть учителем, который делится с людьми своими знаниями? Поэтому я всегда говорю своим хейтерам спасибо!

Елена СМЕХОВА