Действительно ли им нужно знать наш язык? Глава МВД Литвы вступился за мигрантов

© LETA 13 мая, 2026 16:14

Мир 0 комментариев

Миграционная политика Литвы ужесточается, однако требования к знанию государственного языка должны применяться в первую очередь к иностранцам, постоянно проживающим в стране и работающим в сфере обслуживания, заявил глава МВД Владислав Кондратович.

„Многие трудовые мигранты редко бывают в Литве. Проверки показали, что некоторые водители проводят в стране всего девять дней в году, а иногда — лишь неделю за два года (...) Возникает вопрос: действительно ли им необходимо знать государственный литовский язык?“ – отметил министр в среду.

„Я считаю, что мы должны сосредоточиться на сфере услуг. Для тех, кто работает в общепите или других сферах с прямым контактом с клиентами, знание языка на определенном уровне обязательно. Соответствующий закон уже действует, а в следующем году контроль будет усилен“, – подчеркнул Кондратович.

Заявление прозвучало на фоне инициативы мэра Вильнюса, предложившего продлевать временный вид на жительство гражданам третьих стран после трех лет пребывания только при подтверждении знания литовского языка на уровне не ниже А2.

„Мы видим дым, но не знаем, почему этот дым, на самом ли деле это дым. Мэр предлагает лишь один пункт. (...) Об этом нужно думать, мы открыты к диалогу и неоднократно встречались с оппозицией. Странно, что мэр устраивает шоу под окнами, когда министра там даже нет. Приглашаем его зайти в министерство“, – добавил глава МВД.

На прошлой неделе мэр Вильнюса Валдас Бянкунскас собирал на Кафедральной площади подписи под петицией с призывом увязать выдачу видов на жительство со знанием литовского языка.

Петиция адресована МВД и Сейму. В ней также содержится требование установить четкие и максимально сжатые сроки вступления этих изменений в силу.

Ранее Кондратович отмечал, что МВД обеспечивает легальную миграцию, тогда как интеграция иностранцев, включая изучение языка и традиций, находится в компетенции министерств культуры, социальной защиты и труда, а также самоуправлений.

По мнению министра, иностранец должен владеть государственным языком после пяти лет проживания в Литве. Он также сообщил о подготовке новых изменений в миграционной политике.

В настоящее время действует вступивший в силу в январе порядок, согласно которому для работы в сфере обслуживания необходимо иметь сертификат, подтверждающий знание литовского языка.

В прошлом году Сейм начал рассмотрение поправок, инициированных лидером консерваторов Лауринасом Касчюнасом, предлагающих установить пятилетний срок для изучения литовского языка иностранцами. Однако их продвижение пока приостановлено.

По данным Департамента миграции на 1 апреля, временный вид на жительство в Литве был у 185 тыс. иностранцев.

