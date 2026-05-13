Город купил водородные мусоровозы за миллионы — а потом выяснилось, что им негде заправляться

Город закупил семь водородных мусоровозов примерно за 7,5 млн евро. Машины должны были стать символом экологичного будущего: меньше выбросов, меньше дизеля, современная “зелёная” техника.

Но довольно быстро выяснилась неприятная деталь — заправляться им почти негде.

После закрытия ближайшей водородной станции мусоровозы фактически остались без нормальной инфраструктуры. А для техники с ограниченным запасом хода поездка к далёкой заправке быстро превращалась в бессмысленную трату времени и топлива.

Самое абсурдное в этой истории оказалось дальше.

Собственная водородная станция в Билефельде вообще-то была. Но пользоваться ей мусоровозы не могли — из-за условий финансирования и формальных ограничений она предназначалась для городского транспорта.

То есть ситуация выглядела почти сюрреалистично: в городе есть водородная заправка, есть водородные мусоровозы, но заправить мусоровозы на этой заправке нельзя.

История быстро разлетелась по немецким СМИ и соцсетям как пример того, как красивые климатические проекты иногда сталкиваются с куда менее красивой реальностью.

Правда, полностью хоронить проект пока рано. Весной власти всё же нашли решение: городская станция должна начать обслуживать и мусоровозы.

Но сама история всё равно получилась очень современная. Купить “транспорт будущего”, как оказалось, проще, чем потом понять, где его заправлять.







