Фракция считает, что в нынешней ситуации приоритетом должна быть государственная безопасность, а не политические споры. Юревицс отметил, что "Новое Единство" предложило профессионального кандидата на пост министра обороны - полковника Райвиса Мелниса, о котором могла бы договориться вся коалиция.

Юревицс считает, что "Прогрессивные" своими действиями пытаются развалить правительство, одновременно избегая ответственности. Он критически высказался об аргументах партнеров, указав, что политические обиды не должны быть важнее государственной безопасности.

Решение о дальнейших действиях "Новое Единство" примет после консультаций, которые состоятся в ближайшее время, сообщил руководитель фракции.

Как сообщалось, после встречи с премьер-министром партия "Прогрессивные" призвала президента начать консультации о формировании нового правительства.

Как заявил руководитель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев, встреча с премьер-министром не дала удовлетворительных ответов, и правительство фактически утратило дееспособность. Шуваев считает, что в этой ситуации есть два варианта - отставка премьер-министра или голосование в Сейме о выражении доверия правительству.

Комментарий Press.lv:

Это уже даже не смешно. Это утомительно. Господин Юревицс может сколько угодно прикрываться высокими словами о стабильности и угрозах государству, но все прекрасно понимают: речь идёт не о безопасности Латвии, а о безопасности правительства в его нынешнем составе. Потеря министерских портфелей почему-то мгновенно объявляется катастрофой национального масштаба.

Особенно трогательно звучат рассказы о том, что любые споры внутри коалиции — едва ли не подарок врагам государства. То есть демократия хороша ровно до того момента, пока никто не пытается менять сложившийся расклад. А если пытается — значит уже «разваливает страну». Очень удобная логика для людей, которые слишком долго сидят у власти и начали путать государство с собственным кабинетом.

И да - вообще-то правительственный кризис спровоцировали не "Прогрессивные" - как ни относись к их деятельности. Его спровоцировала лично премьер-министр и однопартийка Юревицса Эвика Силиня. Ведь это ни в какие ворота не лезет: сначала объявить об увольнении министра от "Прогрессивных", а затем, не проконсультировавшись с партнерами по коалиции, попытаться посадить в ещё теплое кресло министра обороны (а все посты, напомним, закреплены в коалиционном договоре) "нейтрального профессионала". Такого кунштюка еще не было в новейшей политической истории Латвии. Понятно, что стерпеть эдакий плевок в лицо "Прогрессивные" без потери репутации не могли. И заявили о выходе из коалиции.

А потом к нам весь в белом выходит г-н Юревиц и на голубом глазу вещает, что это "Прогрессивные", оказывается, действуют вопреки интересам безопасности Латвии. Интересно, за кого он держит людей, которые всё это слушают? За полных дебилов?