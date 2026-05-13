СЗК: правительство под руководством Силини фактически распалось

© LETA 13 мая, 2026 16:22

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство под руководством премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") фактически распалось, заявил журналистам руководитель фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме Харийс Рокпелнис.

Он сообщил, что в 16:00 состоится внеочередное заседание правления СЗК, на котором будут обсуждаться дальнейшие действия.

На вопрос, может ли СЗК присоединиться к инициативе о формировании нового правительства, Рокпелнис ответил, что партия готова работать над формированием нового правительства и работать в нем.

Как сообщалось, после встречи с премьер-министром партия "Прогрессивные" призвала президента Эдгара Ринкевича начать консультации о формировании нового правительства.

Как заявил руководитель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев, встреча с премьер-министром не дала удовлетворительных ответов, и правительство фактически утратило дееспособность. Шуваев считает, что в этой ситуации есть два варианта - отставка премьер-министра или голосование в Сейме о выражении доверия правительству.

Шуваев сообщил, что призовет парламентскую оппозицию "убедиться в том, есть ли у правительства Силини большинство". Если в Сейме состоится голосование об отставке премьера, голосов "Прогрессивных" у Силини не будет.

На вопрос, почему "Прогрессивные" сами не инициируют голосование о выражении недоверия Силине, Шуваев напомнил, что у партии в Сейме девять мандатов, а для инициирования такого голосования необходимы подписи десяти парламентариев.

Одновременно руководитель фракции призвал президента начать политические консультации о формировании нового правительства, подчеркнув, что государству необходима стабильная и дееспособная исполнительная власть.

Шуваев отметил, что фракция хотела получить четкие ответы, как правительство намерено снижать риски роста цен, чтобы уменьшить для жителей бремя расходов. Также партия ждала больше ясности от правительства в сфере безопасности и коммуникации между партнерами по коалиции. На встрече с Силиней ответы на эти вопросы получены не были.

По словам Шуваева, беспокойство вызывает втягивание оборонной отрасли в политические дискуссии, а также прозвучавшая в публичном пространстве некорректная, по его мнению, информация о работе министерств. Он подчеркнул необходимость обеспечить надежную и скоординированную коммуникацию правительства.

Шуваев отметил, что до выборов осталось пять месяцев, однако и в это время необходима полноценная и прогнозируемая работа правительства, особенно при подготовке госбюджета на следующий год и принятии решений в сфере безопасности.

Как сообщалось, премьер после переговоров предложила "Прогрессивным" продолжать сотрудничество в правящей коалиции.

Силиня отметила, что "Прогрессивные" во время переговоров не сообщили, каким будет их решение о дальнейшем сотрудничестве, поскольку хотят еще посовещаться. Премьер выступила с предложением о том, что выдвинутый ею кандидат на пост министра обороны Райвис Мелнис мог бы стать кандидатом, выдвинутым всей коалицией.

Как сообщалось, после решения Силини освободить от должности представляющего "Прогрессивных" министра обороны Андриса Спрудса партия заявила, что премьер не способна ответственно руководить правительством. "Прогрессивные" предложили премьеру встретиться, прежде чем объявить окончательное решение о дальнейших действиях.

Сегодня состоялась встреча "Прогрессивных" с премьером и выдвинутым ею кандидатом на пост министра Мелнисом.

Решение потребовать отставки Спрудса премьер приняла после инцидентов с дронами в Латгале, указав на потерю доверия к министру и на проблемы в отрасли.

В свою очередь Спрудс объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность за инциденты и пытаясь не допустить втягивания вооруженных сил в политические игры.
 

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

