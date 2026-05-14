Ланга принесла в суд статью о себе из Википедии: суд этот аргумент отклонил (1)

Редакция PRESS 14 мая, 2026 10:05

Выбор редакции 1 комментариев

LETA

"Случилось заседание Окружного суда по апелляции Лианы Ланги. Решение объявят 27 мая. Тогда все и опишу. Пока приведу выдержку из Википедии, которую Ланга направила в суд перед этим заседанием. Подлинность выписки заверила своей подписью адвокат Калныня, - пишет на своей странице ФБ Евгений Гомберг, подавший против Ланги иск о защите чести и достоинства. 

Лиана Ланга (урожденная Лиана Бокша, родилась 23 февраля 1960 года в Риге)[2] — латвийская поэтесса и публицистка, а также политик. Представляла Партию молодых консерваторов (также «Консерваторы»), из которой вышла в 2024 году, вскоре после чего вступила в «Национальный союз». В настоящее время является депутатом Рижского городского совета.

Биография

Отцом Л. Ланги является Леон Бокша, мать Светлана Бокша получила латвийское гражданство в порядке натурализации в 1999 году. Псевдоним Лиана Ланга поэтесса использовала уже с конца 80-х годов XX века, но позже приняла его в качестве официального имени ... и так далее

суд этот документ отклонил.

Заодно суд отклонил еще один представленный документ - рассказ Лианы Ланги от 2022 года на 12 листах о том, как неудачно взрывали памятник Освободителям в Пардаугаве. Обо мне там ни слова. Liāna Langa 2022-08-29 "Okupeklim nebija nākotnes".

 

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

