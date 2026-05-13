Силиня отметила, что «прогрессивные» не объявили о своем решении относительно дальнейшего сотрудничества во время разговора, поскольку хотят продолжить обсуждение. Премьер-министр предположила, что выдвинутый ею кандидат на пост министра обороны, полковник Райвис Мелнис, может быть кандидатом, выдвинутым всей коалицией.

Как сообщалось, после решения Силини об отставке министра обороны Андриса Спрудса партия "Прогрессивных" заявила, что Силиня не способна ответственно руководить правительством. В то же время, политическая сила хотела встретиться с премьер-министром, прежде чем объявить окончательное решение о дальнейших действиях.

В среду днем ​​состоялась встреча представителей "Прогрессивных" и Силини, которая привела с собой выдвинутого ею кандидата на пост министра обороны, полковника Мелниса.

Премьер-министр приняла решение потребовать отставки Спрудса после инцидентов с беспилотниками в Латгалии, что свидетельствует о потере доверия к министру и проблемах в отрасли.

В свою очередь, Спрудс объявил о своей отставке, взяв на себя политическую ответственность и пытаясь защитить армию от втягивания в политические игры.

Между партнерами по коалиции уже давно существуют разногласия, но до сих пор им удается договориться о продолжении работы.

Ранее премьер-министр заявляла, что если "прогрессивные" решат выйти из коалиции, будет сформировано временное правительство.