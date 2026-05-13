Похоже, коалиция устоит? Силиня — после встречи с «Прогрессивными»

Премьер-министр Эвика Силиня предложила «Прогрессивным» продолжить сотрудничество, заявила она сама в среду после встречи с партнерами по коалиции.

Силиня отметила, что «прогрессивные» не объявили о своем решении относительно дальнейшего сотрудничества во время разговора, поскольку хотят продолжить обсуждение. Премьер-министр предположила, что выдвинутый ею кандидат на пост министра обороны, полковник Райвис Мелнис, может быть кандидатом, выдвинутым всей коалицией.

Как сообщалось, после решения Силини об отставке министра обороны Андриса Спрудса партия "Прогрессивных" заявила, что Силиня не способна ответственно руководить правительством. В то же время, политическая сила хотела встретиться с премьер-министром, прежде чем объявить окончательное решение о дальнейших действиях.

В среду днем ​​состоялась встреча представителей "Прогрессивных" и Силини, которая привела с собой выдвинутого ею кандидата на пост министра обороны, полковника Мелниса.

Премьер-министр приняла решение потребовать отставки Спрудса после инцидентов с беспилотниками в Латгалии, что свидетельствует о потере доверия к министру и проблемах в отрасли.

В свою очередь, Спрудс объявил о своей отставке, взяв на себя политическую ответственность и пытаясь защитить армию от втягивания в политические игры.

Между партнерами по коалиции уже давно существуют разногласия, но до сих пор им удается договориться о продолжении работы.

Ранее премьер-министр заявляла, что если "прогрессивные" решат выйти из коалиции, будет сформировано временное правительство.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (2)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

