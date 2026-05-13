Опять заморозки: погода в четверг

Местами на поверхности травы ожидаются заморозки. Осадки прекратятся, облаков станет меньше, будет дуть слабый южный ветер.

Днем солнце будет чередоваться с облаками, местами пройдут кратковременные дожди. Осадки ожидаются в основном во второй половине дня и вечером в Курземе, где также возможна гроза.

При слабом и умеренном южном ветре температура воздуха в четверг повысится до +13...+18 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью опустится до +5 градусов, в пригородах - до +4 градусов. Во второй половине дня столбики термометров поднимутся до +17 градусов.