Депутаты начали сбор подписей за отставку правительства Силини (4)

14 мая, 2026 08:44

Находящийся в оппозиции "Объединенный список" (ОС) собирает подписи за отставку правительства Эвики Силини ("Новое Единство") и готов взять на себя руководство новым правительством, заявил журналистам в среду руководитель фракции ОС в Сейме Эдгарс Таварс.

Депутат Эдвардс Смилтенс (ОС) указал, что правительство Силини утратило доверие и дееспособность, и призвал президента Эдгара Ринкевича немедленно начать консультации о дальнейших действиях. Смилтенс также добавил, что ОС готов взять на себя руководство Министерством обороны.

Смилтенс указал, что требование об отставке Силини должно быть включено в повестку дня заседания Сейма уже в четверг.

У ОС в Сейме 13 депутатских мандатов.

Как сообщалось, после встречи с премьер-министром партия "Прогрессивные" призвала президента начать консультации о формировании нового правительства.

Как заявил руководитель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев, встреча с премьер-министром не дала удовлетворительных ответов, и правительство фактически утратило дееспособность. Шуваев считает, что в этой ситуации есть два варианта - отставка премьер-министра или голосование в Сейме о выражении доверия правительству.

Шуваев сообщил, что призовет парламентскую оппозицию "убедиться в том, есть ли у правительства Силини большинство". Если в Сейме состоится голосование об отставке премьера, голосов "Прогрессивных" у Силини не будет.

На вопрос, почему "Прогрессивные" сами не инициируют голосование о выражении недоверия Силине, Шуваев напомнил, что у партии в Сейме девять мандатов, а для инициирования такого голосования необходимы подписи десяти парламентариев.

Одновременно руководитель фракции призвал президента начать политические консультации о формировании нового правительства, подчеркнув, что государству необходима стабильная и дееспособная исполнительная власть.

Шуваев отметил, что фракция хотела получить четкие ответы, как правительство намерено снижать риски роста цен, чтобы уменьшить для жителей бремя расходов. Также партия ждала больше ясности от правительства в сфере безопасности и коммуникации между партнерами по коалиции. На встрече с Силиней ответы на эти вопросы получены не были.

По словам Шуваева, беспокойство вызывает втягивание оборонной отрасли в политические дискуссии, а также прозвучавшая в публичном пространстве некорректная, по его мнению, информация о работе министерств. Он подчеркнул необходимость обеспечить надежную и скоординированную коммуникацию правительства.

Шуваев отметил, что до выборов осталось пять месяцев, однако и в это время необходима полноценная и прогнозируемая работа правительства, особенно при подготовке госбюджета на следующий год и принятии решений в сфере безопасности.

Как сообщалось, премьер после переговоров предложила "Прогрессивным" продолжать сотрудничество в правящей коалиции.

Силиня отметила, что "Прогрессивные" во время переговоров не сообщили, каким будет их решение о дальнейшем сотрудничестве, поскольку хотят еще посовещаться. Премьер выступила с предложением о том, что выдвинутый ею кандидат на пост министра обороны Райвис Мелнис мог бы стать кандидатом, выдвинутым всей коалицией.

Как сообщалось, после решения Силини освободить от должности представляющего "Прогрессивных" министра обороны Андриса Спрудса партия заявила, что премьер не способна ответственно руководить правительством. "Прогрессивные" предложили премьеру встретиться, прежде чем объявить окончательное решение о дальнейших действиях.

Сегодня состоялась встреча "Прогрессивных" с премьером и выдвинутым ею кандидатом на пост министра Мелнисом.

Решение потребовать отставки Спрудса премьер приняла после инцидентов с дронами в Латгале, указав на потерю доверия к министру и на проблемы в отрасли.

В свою очередь Спрудс объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность за инциденты и пытаясь не допустить втягивания вооруженных сил в политические игры.
 

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (4)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (4)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (4)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (4)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (4)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (4)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (4)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

