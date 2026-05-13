Супервулкан едва не стёр людей с Земли — но древние охотники нашли способ выжить

Редакция PRESS 13 мая, 2026 17:33

Наука 0 комментариев

Около 74 тысяч лет назад на Земле случилось событие, после которого человечества могло просто не остаться.

В Индонезии взорвался супервулкан Тоба. Это было не обычное извержение с лавой на красивых фотографиях. В атмосферу поднялись гигантские объёмы пепла, небо могло потемнеть на годы, температура — резко упасть, а рядом с вулканом всё живое, вероятно, оказалось погребено под пеплом.

Долгое время существовала версия, что после этого удара людей на планете осталось меньше 10 тысяч. То есть весь будущий мир — города, языки, семьи, страны, читатели утренних новостей — мог уместиться в населении небольшого городка.

Но новые археологические данные делают эту историю ещё интереснее. На стоянках в Африке и Азии учёные находят следы того, что люди не просто пережили катастрофу. Они продолжали жить, охотиться, добывать пищу и менять свои привычки.

В Южной Африке, например, следы человеческой жизни сохраняются и до, и после извержения. В Эфиопии люди, похоже, начали активнее использовать сезонные реки и ловить рыбу в мелких водоёмах, когда суша стала суровее. Примерно в это же время появляются признаки использования лука и стрел.

Учёные находят микроскопические частички вулканического стекла — настолько маленькие, что их нельзя увидеть невооружённым глазом. По химическому составу этих частиц можно понять, что они прилетели именно от извержения Тобы. А дальше археологи смотрят: что было на стоянке до пепла и что осталось после.

И картина получается не про исчезновение, а про упрямую выживаемость.

Люди не были сильнее супервулкана. Они не могли остановить пепел, холод и голод. Но они могли менять маршруты, искать новую еду, использовать новые орудия и приспосабливаться быстрее, чем менялся мир вокруг них.

Возможно, Тоба не уничтожил человечество именно потому, что наши предки уже умели главное: не ждать, пока прежняя жизнь вернётся сама.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

