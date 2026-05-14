Переход долгов по наследству: а если кредиторы опоздали?

"В 2023 году я получила в наследство от своей тети (маминой сестры) однокомнатную квартиру, несколько картин и машину. У тети был еще остаток долга перед банком в 1 978 евро за кредит на покупку этой квартиры. Я его оплатила полностью, и от банка есть подтверждение, что весь кредит выплачен. Картины я оставила себе, машину продала, чтобы погасить долг перед банком, а квартиру продала в прошлом году, когда закрыла кредит. Все наследство я оформила через нотариуса, у меня есть свидетельство, и в нем перечислено все имущество, которое я получила, в том числе и долг тети перед банком (который я погасила).

Месяц назад я получила письмо от одной фирмы, которая выдает быстрые займы. В письме указано, что в 2022 году тетя взяла у этой фирмы заем в размере 1 200 евро, но всю сумму не вернула, остался долг - 965 евро (там основной долг и проценты). Но в свидетельстве о наследстве не было указано никаких кредиторов, кроме банка, и никаких других долгов. Но эта фирма теперь требует, чтобы я вернула тетин долг, так как я ее наследница. Скажите, должна ли я оплатить еще и этот долг? Нотариус мне сказал, наследственное дело закрыто с выдачей свидетельства о наследстве. Что мне делать?"

Ответ: со смертью наследодателя открывается наследство. Для его получения заинтересованное лицо, например потенциальный наследник, обращается к нотариусу с соответствующим заявлением. На основании данного заявления нотариус начинает дело о наследстве и публикует в официальном государственном издании Latvijas Vēstnesis объявление об открытии наследства, в котором приглашает всех, кто имеет право на наследство, будь то наследники, кредиторы или другие заинтересованные лица, подать свои заявки в указанный в объявлении срок.

Согласно положениям статьи 297 закона «О нотариате», нотариус в объявлении указывает также информацию о том, что претензии кредиторов, не заявленные в срок, будут погашены.

Указанное выше положение о погашении кредиторских требований указано также и в статье 705 Гражданского закона, которая устанавливает, что с получением наследства на наследников переходят наряду с правами наследодателя также и все его обязательства, за исключением чисто личных.

Претензии кредиторов, не поданные в срок, указанный в приглашении (объявлении об открытии наследства), погашаются после выдачи свидетельства о наследстве или европейского свидетельства о наследстве или после составления акта о завершении дела о наследстве.

О подтверждённом наследовании

Подтверждение наследственных прав происходит только после того, как истечет срок принятия наследства, указанный в объявлении об открытии наследства или законе.

Если нотариус признал заявление наследника о наследовании обоснованным, он составляет нотариальный акт о подтверждении наследственных прав по закону (свидетельство о наследстве), в котором указывается, помимо прочего, состав наследуемого имущества, а также делается отметка о том, что претензии кредиторов, не поданные в срок, были погашены в соответствии со статьей 705 Гражданского закона (см. выше).

Переход долгов по наследству

Таким образом, если наследодатель имел долговые обязательства, то в случае, если наследник заявил о своем праве на наследство и принял его, к наследнику переходят не только права и имущество наследодателя, но и его обязательства, в том числе долговые.

Исключение составляют чисто личные обязательства наследодателя (например, выплата алиментов на ребенка и другие обязательства, которые связаны с личностью наследодателя и не могут быть переданы другим лицам).

Но если, согласно положениям статьи 297 закона «О нотариате» и статьи 705 Гражданского закона, претензии кредиторов наследодателя не были заявлены в срок, указанный нотариусом в объявлении об открытии наследства, то они считаются погашенными и к наследнику не переходят.

Из указанного в вашем письме можно сделать вывод, что фирма не подавала нотариусу заявку в качестве кредитора вашей тети в срок, установленный в объявлении о наследовании. Следовательно, кредиторские требования фирмы в отношении вашей тети были погашены и вы не обязаны платить этот долг.

Какие действия можно предпринять

Рекомендуем вам отправить фирме письменный ответ, указав, что поскольку фирма не заявила нотариусу о своих кредиторских требованиях в указанный им срок, то в соответствии с законодательством (можете указать упомянутые выше статьи законов) их кредиторское требование погашено и у них нет правового основания требовать с вас уплаты долга вашей тети.

Вы также можете указать на то, что в вашем свидетельстве о наследстве кредиторское требование данной фирмы не указано.

Прежде чем отвечать фирме, вы можете проконсультироваться с нотариусом, который оформлял ваше наследство, чтобы подтвердить, что все обязательства были учтены и что этот долг действительно не должен быть возложен на вас.

В случае, если фирма продолжит требовать с вас уплаты долга вашей тети, рекомендуем обратиться к юристу для подготовки подробного ответа. Можно будет также подать жалобу на действия фирмы в регулирующие органы (в порядке, установленном законом «О внесудебном взыскании долгов»), если она продолжит требовать долг без законных на то оснований.