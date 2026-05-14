В Южной Корее робот ушёл в монахи — и теперь у людей появился новый повод задуматься (ВИДЕО)

Редакция PRESS 14 мая, 2026 09:41

В Южной Корее случилась сцена, которую ещё недавно можно было бы принять за эпизод из фантастического сериала: в буддийском храме в Сеуле в монашеском одеянии появился гуманоидный робот.

Его зовут Gabi. И он не просто стоял где-то у стены для красивой фотографии. Робот принял участие в церемонии в храме Jogyesa — одном из самых известных буддийских храмов Южной Кореи. Там он получил буддийские предписания и был представлен как робот-монах.

 

Для страны, где технологии давно стали частью повседневности, это всё равно выглядело как сцена с лёгким привкусом будущего. Перед людьми стояла машина в монашеской одежде — не пылесос, не промышленная рука, не помощник на ресепшене, а участник религиозного обряда.

Самое любопытное — робот получил не просто красивый костюм. Для него сформулировали этические правила, адаптированные под искусственный интеллект. Среди них — не вредить, не лгать, соблюдать умеренность. По сути, машине объяснили, как вести себя прилично среди людей.

Выглядит это одновременно трогательно и немного тревожно. С одной стороны, перед нами технологический эксперимент, попытка говорить с молодыми людьми на языке, который им понятен. С другой — трудно не заметить, что роботы уже заходят в те пространства, где раньше человек был уверен: тут-то точно всё останется человеческим.

Южнокорейские буддисты не скрывают, что хотят привлечь внимание молодого поколения. В стране, где религиозная практика для многих становится всё менее привычной, монастырь с роботом внезапно получает больше внимания, чем десятки обычных проповедей.

И вот тут начинается самое интересное. Если робот может стоять в храме, носить монашеское одеяние, произносить слова и следовать этическим правилам, то где проходит граница между символом, инструментом и участником ритуала?

Пока Gabi — скорее знак времени, чем полноценный духовный наставник. Его возможности ограничены, а смысл церемонии во многом символический. Но сам образ уже получился слишком сильным, чтобы пройти мимо.

Раньше люди спорили, смогут ли роботы заменить кассиров, водителей и офисных сотрудников. Теперь вопрос неожиданно сместился в сторону, где всё казалось куда менее автоматизируемым.

И если однажды в храме рядом с человеком стоит робот в монашеской одежде, то будущее, кажется, уже не стучится в дверь. Оно спокойно сняло обувь и вошло внутрь.

 

 

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

