В Южной Корее робот ушёл в монахи — и теперь у людей появился новый повод задуматься (ВИДЕО)

Его зовут Gabi. И он не просто стоял где-то у стены для красивой фотографии. Робот принял участие в церемонии в храме Jogyesa — одном из самых известных буддийских храмов Южной Кореи. Там он получил буддийские предписания и был представлен как робот-монах.

Mindful Machine: Robot Gets Ordained at Jogye Order in South Korea pic.twitter.com/XwJNKjQvXc — Truth Seeker (@mib_63) May 7, 2026

Для страны, где технологии давно стали частью повседневности, это всё равно выглядело как сцена с лёгким привкусом будущего. Перед людьми стояла машина в монашеской одежде — не пылесос, не промышленная рука, не помощник на ресепшене, а участник религиозного обряда.

Самое любопытное — робот получил не просто красивый костюм. Для него сформулировали этические правила, адаптированные под искусственный интеллект. Среди них — не вредить, не лгать, соблюдать умеренность. По сути, машине объяснили, как вести себя прилично среди людей.

Выглядит это одновременно трогательно и немного тревожно. С одной стороны, перед нами технологический эксперимент, попытка говорить с молодыми людьми на языке, который им понятен. С другой — трудно не заметить, что роботы уже заходят в те пространства, где раньше человек был уверен: тут-то точно всё останется человеческим.

Южнокорейские буддисты не скрывают, что хотят привлечь внимание молодого поколения. В стране, где религиозная практика для многих становится всё менее привычной, монастырь с роботом внезапно получает больше внимания, чем десятки обычных проповедей.

И вот тут начинается самое интересное. Если робот может стоять в храме, носить монашеское одеяние, произносить слова и следовать этическим правилам, то где проходит граница между символом, инструментом и участником ритуала?

Пока Gabi — скорее знак времени, чем полноценный духовный наставник. Его возможности ограничены, а смысл церемонии во многом символический. Но сам образ уже получился слишком сильным, чтобы пройти мимо.

Раньше люди спорили, смогут ли роботы заменить кассиров, водителей и офисных сотрудников. Теперь вопрос неожиданно сместился в сторону, где всё казалось куда менее автоматизируемым.

И если однажды в храме рядом с человеком стоит робот в монашеской одежде, то будущее, кажется, уже не стучится в дверь. Оно спокойно сняло обувь и вошло внутрь.