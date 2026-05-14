Дроны упали в Резекне, а удар пришелся по Риге: эксперты (1)

© LETA 14 мая, 2026 14:01

Новости Латвии

Падение двух боевых беспилотников на нефтебазу в Резекне не привело к гражданской катастрофе, но политические последствия оказались серьезными - министр обороны ушел в отставку, а правительственная коалиция фактически распалась.

На приглашение премьер-министра Эвики Силини занять пост министра обороны откликнулся полковник Райвис Мелнис, который, будучи представителем Министерства обороны в Украине, обладает пониманием реального военного опыта.

Не "собьют" ли в итоге дроны, упавшие на нефтебазу в Резекне, все правительство, покажут ближайшие дни.

Военный аналитик Мартиньш Вердиньш отмечает, что сбившиеся с курса под воздействием средств радиоэлектронной борьбы дроны - это "новая нормальность".

Он подчеркивает, что противовоздушная оборона ни одной страны не способна стопроцентно отражать атаки беспилотников.

"Обществу важно понять и принять это психологически, но это не значит, что нам не нужно развивать оборону", - говорит Вердиньш.

Янис Гарисонс, бывший многолетний госсекретарь Министерства обороны, который теперь возглавляет военное предприятие "NEWT21", напоминает: дроны специально сконструированы так, чтобы быть незаметными. Для уничтожения дрона нужно получить его координаты или засечь исходящее от него излучение. В данном случае дроны, скорее всего, летели слишком низко, чтобы радары могли перехватить их координаты. Вердиньш напоминает, что построенные в прошлом веке электронные радары улавливают сигнал, отраженный от летящего металлического объекта, однако дроны производятся из других материалов. Но почему не сработала акустическая система? Аналитик допускает, что датчики еще не размещены в достаточном количестве и не охватывают достаточно широкую территорию, чтобы определить местоположение, направление и скорость дрона. Если дрон невозможно обнаружить, то нельзя вовремя подготовиться к его уничтожению.

"Старые системы 20-го века толком не работают, а новых, скорее всего, еще нет в достаточном количестве", - резюмирует Вердиньш.

Есть ли основания говорить о том, что Россия намеренно направила дроны на конкретный нефтетерминал в Резекне?

Эксперты считают, что полностью такую версию исключать нельзя. Однако более вероятной представляется версия о том, что Россия сбила с курса украинские дроны, летящие к цели на автопилоте по заданным координатам, что достигается с помощью метода радиоэлектронной борьбы, имитирующего работу спутника GPS путем передачи ложного навигационного сигнала.

Комментарии (1)
Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

