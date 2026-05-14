На приглашение премьер-министра Эвики Силини занять пост министра обороны откликнулся полковник Райвис Мелнис, который, будучи представителем Министерства обороны в Украине, обладает пониманием реального военного опыта.

Не "собьют" ли в итоге дроны, упавшие на нефтебазу в Резекне, все правительство, покажут ближайшие дни.

Военный аналитик Мартиньш Вердиньш отмечает, что сбившиеся с курса под воздействием средств радиоэлектронной борьбы дроны - это "новая нормальность".

Он подчеркивает, что противовоздушная оборона ни одной страны не способна стопроцентно отражать атаки беспилотников.

"Обществу важно понять и принять это психологически, но это не значит, что нам не нужно развивать оборону", - говорит Вердиньш.

Янис Гарисонс, бывший многолетний госсекретарь Министерства обороны, который теперь возглавляет военное предприятие "NEWT21", напоминает: дроны специально сконструированы так, чтобы быть незаметными. Для уничтожения дрона нужно получить его координаты или засечь исходящее от него излучение. В данном случае дроны, скорее всего, летели слишком низко, чтобы радары могли перехватить их координаты. Вердиньш напоминает, что построенные в прошлом веке электронные радары улавливают сигнал, отраженный от летящего металлического объекта, однако дроны производятся из других материалов. Но почему не сработала акустическая система? Аналитик допускает, что датчики еще не размещены в достаточном количестве и не охватывают достаточно широкую территорию, чтобы определить местоположение, направление и скорость дрона. Если дрон невозможно обнаружить, то нельзя вовремя подготовиться к его уничтожению.

"Старые системы 20-го века толком не работают, а новых, скорее всего, еще нет в достаточном количестве", - резюмирует Вердиньш.

Есть ли основания говорить о том, что Россия намеренно направила дроны на конкретный нефтетерминал в Резекне?

Эксперты считают, что полностью такую версию исключать нельзя. Однако более вероятной представляется версия о том, что Россия сбила с курса украинские дроны, летящие к цели на автопилоте по заданным координатам, что достигается с помощью метода радиоэлектронной борьбы, имитирующего работу спутника GPS путем передачи ложного навигационного сигнала.

(Ir)