МОН об этом не подумал: если во время экзаменов объявлена воздушная угроза?

Решение об отмене занятий или переводе их в дистанционный формат несколько самоуправлений Латгалии приняли ранним утром, когда поступило сообщение о залете дронов в воздушное пространство Латвии и последующем падении двух беспилотников в Резекне, сообщает rus.lsm.lv.

«Это было около 6:40-6:45 утра. Сразу же были отправлены сообщения и школьному совету, и учителям — чтобы оповестить всех сотрудников. Приняли решение: пока не будет отменено сотовое оповещение, сотрудники на работу не выходят», — рассказала директор Резекненской государственной польской гимназии Ольга Бурова.

С проблемами при координации информации столкнулись и в профсоюзе педагогов — в день инцидента туда поступали бесчисленные звонки от членов из Латгалии. Выяснилось, что именно педагоги сами начали задавать вопрос: как правильно действовать, если дрон залетит и упадет в день, когда по всей стране одновременно проходят централизованные экзамены?

Экзаменационная сессия началась на этой неделе — сегодня старшеклассники сдавали историю. Инструкции были разработаны в пятницу и опубликованы в выходные.

«До той ситуации, которая произошла в Латгалии, такой информации, к сожалению, не было. Министерство отреагировало по нашей просьбе», — сказала председатель профсоюза Инга Ванага.

«Там три сценария: либо часть экзамена сдается, а оставшаяся часть переносится; либо не сдается вообще; либо смотрим по ситуации», — пояснила Бурова.

Порядок действий — в отдельных самоуправлениях или при кризисе национального масштаба — зависит от того, в какой момент возникла угроза.

Если опасная ситуация началась до начала экзамена, ученики в соответствующих самоуправлениях или по всей стране сдают его в дополнительный срок, в другой день.

Если угроза возникла в ходе экзамена — он прерывается, и после завершения непредвиденной ситуации в тот же день не возобновляется, а переносится на дополнительный срок.

Если к моменту прерывания часть экзамена уже была завершена, в дополнительный срок ученики сдают только незавершенные части.

«Сейчас вопросов от учебных заведений или самоуправлений по этим сценариям к нам не поступало. В пятницу в Министерстве образования запланирован семинар для управлений образования самоуправлений — на нем мы вновь обсудим это со специалистами», — сказал директор департамента государственных проверочных работ Государственного агентства развития образования (VIAA) Нормунд Речс.

Директор Резекненской государственной польской гимназии добавила, что школе в течение двух недель предстоит разработать план действий в кризисных ситуациях — где собираться и как эвакуироваться. Такой план, например, есть у начальной школы Балви: там знают, где укрыться и что делать при взрыве или обрушении здания — план был разработан еще до инцидентов прошлой недели. Однако подобная четкость — пока скорее исключение.

«Конечно, нам очень хотелось бы, чтобы сверху, от министерства, были четкие алгоритмы, чтобы была продумана каждая деталь — но я думаю, это не вполне реалистично. В дошкольных учреждениях тем временем были дети, чьи родители вынуждены были искать эти дроны и охранять места их падения», — рассказала руководитель Управления образования самоуправления города Резекне Кристине Устинова.

Комментарии (1)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

