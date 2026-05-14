«Это было около 6:40-6:45 утра. Сразу же были отправлены сообщения и школьному совету, и учителям — чтобы оповестить всех сотрудников. Приняли решение: пока не будет отменено сотовое оповещение, сотрудники на работу не выходят», — рассказала директор Резекненской государственной польской гимназии Ольга Бурова.

С проблемами при координации информации столкнулись и в профсоюзе педагогов — в день инцидента туда поступали бесчисленные звонки от членов из Латгалии. Выяснилось, что именно педагоги сами начали задавать вопрос: как правильно действовать, если дрон залетит и упадет в день, когда по всей стране одновременно проходят централизованные экзамены?

Экзаменационная сессия началась на этой неделе — сегодня старшеклассники сдавали историю. Инструкции были разработаны в пятницу и опубликованы в выходные.

«До той ситуации, которая произошла в Латгалии, такой информации, к сожалению, не было. Министерство отреагировало по нашей просьбе», — сказала председатель профсоюза Инга Ванага.

«Там три сценария: либо часть экзамена сдается, а оставшаяся часть переносится; либо не сдается вообще; либо смотрим по ситуации», — пояснила Бурова.

Порядок действий — в отдельных самоуправлениях или при кризисе национального масштаба — зависит от того, в какой момент возникла угроза.

Если опасная ситуация началась до начала экзамена, ученики в соответствующих самоуправлениях или по всей стране сдают его в дополнительный срок, в другой день.

Если угроза возникла в ходе экзамена — он прерывается, и после завершения непредвиденной ситуации в тот же день не возобновляется, а переносится на дополнительный срок.

Если к моменту прерывания часть экзамена уже была завершена, в дополнительный срок ученики сдают только незавершенные части.

«Сейчас вопросов от учебных заведений или самоуправлений по этим сценариям к нам не поступало. В пятницу в Министерстве образования запланирован семинар для управлений образования самоуправлений — на нем мы вновь обсудим это со специалистами», — сказал директор департамента государственных проверочных работ Государственного агентства развития образования (VIAA) Нормунд Речс.

Директор Резекненской государственной польской гимназии добавила, что школе в течение двух недель предстоит разработать план действий в кризисных ситуациях — где собираться и как эвакуироваться. Такой план, например, есть у начальной школы Балви: там знают, где укрыться и что делать при взрыве или обрушении здания — план был разработан еще до инцидентов прошлой недели. Однако подобная четкость — пока скорее исключение.

«Конечно, нам очень хотелось бы, чтобы сверху, от министерства, были четкие алгоритмы, чтобы была продумана каждая деталь — но я думаю, это не вполне реалистично. В дошкольных учреждениях тем временем были дети, чьи родители вынуждены были искать эти дроны и охранять места их падения», — рассказала руководитель Управления образования самоуправления города Резекне Кристине Устинова.