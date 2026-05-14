Женщина годами боролась с тревожностью в спортзале — и вдруг поняла, что всё делала не так

Редакция PRESS 14 мая, 2026 10:26

Азбука здоровья

Многие идут в спортзал с одной простой мыслью: сейчас я хорошенько вымотаюсь — и голове станет легче.

Сначала это действительно работает. Сердце колотится, мышцы горят, в голове становится пусто, тревожные мысли будто кто-то выключает. Но потом эффект проходит, тело остывает, телефон снова в руках, а тревога аккуратно возвращается на своё привычное место.

С этой ловушкой столкнулась британская журналистка Лидия Спенсер-Эллиотт. Годами она использовала тренировки как аварийную кнопку для собственного мозга: тревожно — пробежка, навязчивые мысли — фитнес-класс, странное внутреннее напряжение — идти пешком, пока ноги не начнут ныть.

Проблема была в том, что облегчение держалось недолго.

Позже она поняла: дело было не в том, что спорта мало. Дело было в том, какой это спорт.

Она часто выбирала резкие нагрузки — спринты, интенсивные занятия, тяжёлые классы, где тело быстро взрывается усилием. Такие тренировки могут дать мощный краткий подъём настроения. Но если нервная система и так живёт в режиме «бей или беги», ещё один рывок не всегда делает её спокойнее.

А потом появилось исследование, которое прозвучало почти как разрешение перестать героически себя добивать.

Учёные проверили, что будет, если взрослые люди в течение года будут регулярно заниматься аэробной нагрузкой — примерно 150 минут в неделю. То есть не один героический забег раз в месяц, а нормальная повторяемая система: быстро идти, бегать, крутить педали, грести, двигаться так, чтобы сердце работало, а разговор уже давался не совсем легко.

К концу года у участников такой группы снизились показатели кортизола — гормона, который часто связывают со стрессовой нагрузкой.

И вот тут история становится особенно узнаваемой. Потому что журналистка решила не бросаться в марафон и не превращать жизнь в военный лагерь. Она просто нашла формат, который могла бы выдержать: занятия, где смешались элементы балета, пилатеса, йоги, веса и кардио.

После первой тренировки она, по собственному признанию, оказалась почти распластанной на полу. Но разница была в другом: это была не серия коротких рывков с паузами, а непрерывное движение, где пульс не успевал провалиться обратно. Тело работало, ноги горели, пот капал, а голова — наконец молчала.

Самое интересное, что через две недели она уже заметила перемены. Не магическое исцеление, не киношное «я стала новым человеком», а более тихий и ценный эффект: фон тревожности стал ниже.

Получается, спорт может быть не только способом сбежать от тревоги на час. При регулярной аэробной нагрузке он может стать чем-то вроде настройки громкости — не выключить жизнь, а сделать внутренний шум тише.

И, возможно, главный сюрприз здесь не в том, что движение помогает. Об этом все слышали ещё в школе.

Главный сюрприз в другом: иногда телу не нужен очередной подвиг. Ему нужен ритм.

 

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

