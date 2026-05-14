А Юревиц против: Сейм отложил рассмотрение петиции о праве снять деньги 2-го пенсионного уровня (1)

В четверг Сейм не рассмотрел вопрос о передаче на дальнейшее рассмотрение в Комиссию Сеймы по бюджету и финансам (налогам) инициативы граждан, предусматривающей возможность снятия накоплений второго уровня пенсионного обеспечения. Против рассмотрения инициативы на сегодняшнем заседании выступил лидер фракции «Новое единство» (JV) в Сейме Эдмундс Юревиц.

Он призвал не использовать пенсионную систему для ведения своей предвыборной кампании. Таким образом, вопрос включен в повестку дня следующего заседания Сеймы.

Автором инициативы является Гиртс Бумберс. Он предлагает закрепить в законе возможность для лица добровольно снять накопления второго уровня пенсионного обеспечения полностью или частично.

Как уже сообщалось, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение зарегистрировать представленный законопроект «Поправки к Закону о государственных пенсиях», что означает, что инициаторы смогут начать сбор подписей для инициирования референдума.

Решение ЦИК принято после оценки соответствия представленного законопроекта требованиям, установленным в нормативных актах в отношении формы и содержания. Закон предусматривает, что после регистрации инициативы можно начинать сбор подписей избирателей, чтобы в установленный срок собрать необходимую поддержку для дальнейшего продвижения законопроекта.

Законопроект предусматривает изменения в системе государственных пенсионных накоплений, или пенсионной системе второго уровня, в том числе расширение возможностей граждан распоряжаться накопленным капиталом. Среди предлагаемых решений упоминается возможность для участников пенсионной системы второго уровня в определенных случаях получить накопленный капитал полностью или частично до достижения пенсионного возраста.

В соответствии с нормативным регулированием, если законопроект в ходе сбора подписей получает поддержку не менее одной десятой части избирателей, он передается президенту страны, который направляет его на рассмотрение в Сейму. Если Сейм не примет законопроект без изменений, вопрос будет вынесен на народное голосование.

ЦИК отмечает, что дальнейшее развитие процесса будет зависеть от того, удастся ли в ходе сбора подписей собрать необходимую поддержку избирателей.

Жители смогут подписаться под инициативой в электронном виде на портале «Latvija.lv», проходя аутентификацию с помощью надежного средства, а также лично в определенных местах сбора подписей в Латвии, информация о которых будет опубликована ЦИК. Сбор подписей продлится до одного года со дня регистрации инициативы.

Председатель фракции партии «Латвия на первом месте» (LPV) в Сейме Линда Лиепиня заявила агентству LETA, что она обычный человек, который надеется достичь поставленных целей. Она считает, что даже если это не удастся, причина будет не в качестве инициативы, а в высоком пороге, необходимом для проведения референдума.

Лиепиня подчеркнула, что в данной ситуации можно выделить два аспекта, которые необходимо будет оценить в зависимости от того, будет ли достигнута цель. В то же время она признала, что будет интересно понаблюдать, как быстро пройдет сбор подписей.

По словам Лиепини, общественная поддержка инициативы в настоящее время превышает 73% опрошенных, что является очень высоким показателем. Поэтому, по ее мнению, будет интересно посмотреть, как жители отреагируют на инициативу, которая напрямую затрагивает их личные финансы.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

