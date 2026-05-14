Он призвал не использовать пенсионную систему для ведения своей предвыборной кампании. Таким образом, вопрос включен в повестку дня следующего заседания Сеймы.

Автором инициативы является Гиртс Бумберс. Он предлагает закрепить в законе возможность для лица добровольно снять накопления второго уровня пенсионного обеспечения полностью или частично.

Как уже сообщалось, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение зарегистрировать представленный законопроект «Поправки к Закону о государственных пенсиях», что означает, что инициаторы смогут начать сбор подписей для инициирования референдума.

Решение ЦИК принято после оценки соответствия представленного законопроекта требованиям, установленным в нормативных актах в отношении формы и содержания. Закон предусматривает, что после регистрации инициативы можно начинать сбор подписей избирателей, чтобы в установленный срок собрать необходимую поддержку для дальнейшего продвижения законопроекта.

Законопроект предусматривает изменения в системе государственных пенсионных накоплений, или пенсионной системе второго уровня, в том числе расширение возможностей граждан распоряжаться накопленным капиталом. Среди предлагаемых решений упоминается возможность для участников пенсионной системы второго уровня в определенных случаях получить накопленный капитал полностью или частично до достижения пенсионного возраста.

В соответствии с нормативным регулированием, если законопроект в ходе сбора подписей получает поддержку не менее одной десятой части избирателей, он передается президенту страны, который направляет его на рассмотрение в Сейму. Если Сейм не примет законопроект без изменений, вопрос будет вынесен на народное голосование.

ЦИК отмечает, что дальнейшее развитие процесса будет зависеть от того, удастся ли в ходе сбора подписей собрать необходимую поддержку избирателей.

Жители смогут подписаться под инициативой в электронном виде на портале «Latvija.lv», проходя аутентификацию с помощью надежного средства, а также лично в определенных местах сбора подписей в Латвии, информация о которых будет опубликована ЦИК. Сбор подписей продлится до одного года со дня регистрации инициативы.

Председатель фракции партии «Латвия на первом месте» (LPV) в Сейме Линда Лиепиня заявила агентству LETA, что она обычный человек, который надеется достичь поставленных целей. Она считает, что даже если это не удастся, причина будет не в качестве инициативы, а в высоком пороге, необходимом для проведения референдума.

Лиепиня подчеркнула, что в данной ситуации можно выделить два аспекта, которые необходимо будет оценить в зависимости от того, будет ли достигнута цель. В то же время она признала, что будет интересно понаблюдать, как быстро пройдет сбор подписей.

По словам Лиепини, общественная поддержка инициативы в настоящее время превышает 73% опрошенных, что является очень высоким показателем. Поэтому, по ее мнению, будет интересно посмотреть, как жители отреагируют на инициативу, которая напрямую затрагивает их личные финансы.