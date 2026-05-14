Вечером в четверг правоохранительные органы освободили задержанного по так называемому делу лесопромышленников и отстраненного сегодня от должности директора Государственной канцелярии Райвиса Кронбергса, подтвердили агентству ЛЕТA в прокуратуре.

Кронбергса сегодня по поручению прокуратуры задержало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в связи с противодействием уголовному процессу.

Директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс сегодня задержан по так называемому делу лесопромышленников за противодействие уголовно-процессуальным действиям, однако уже сегодня вечером может быть освобожден, сообщил на пресс-конференции в четверг генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

Десять лиц, в отношении которых начат уголовный процесс и у которых сегодня проводились процессуальные действия, - это бывший госсекретарь Министерства земледелия Кронбергс, министр земледелия, глава Союза зеленых и крестьян (СЗК) Арманд Краузе, госсекретарь Министерства земледелия Гиртс Круминьш, заместитель начальника отдела стратегии и поддержки лесной отрасли Минземледелия Илзе Силамикеле, бывший председатель правления АО "Latvijas Valsts meži" (LVM) Петерис Путниньш, председатель правления LVM Зане Дриньке, советник председателя совета LVM Валдис Лукс, вице-президент Латвийской федерации деревообрабатывающей промышленности Кристапс Клаусс, должностное лицо лесопромышленного предприятия "Pata" Рейнис Муйжниекс и владелец "Pata" Улдис Миеркалнс.

Большинство из этих лиц уже были допрошены сегодня. В настоящее время меры пресечения не применяются ни к кому, поскольку меры пресечения могут применяться только к подозреваемым или обвиняемым. В настоящее время ни один человек не имеет такого статуса.

Премьер-министр Эвика Силиня (JV), которая сегодня объявила о своей отставке, ранее отстранила Краузе от должности, заявив, что не может «терпеть даже тень подозрений» над министрами. Обязанности министра земледелия временно будет исполнять министр экономики Викторс Валайнис (ZZS).

В прокуратуре ведётся уголовный процесс по факту возможного злоупотребления служебным положением и бездействия при оказании противоправной поддержки деревообрабатывающим компаниям, в том числе через корректировку цен в долгосрочных договорах «Latvijas valsts meži» (LVM).

Сегодня прошли обыски в домах и на рабочих местах Краузе и Кронберга, а также других лиц. Министерство сотрудничает со следствием.

Дело связано с ревизией Государственного контроля эффективности управления государственными лесами и обоснованности господдержки отрасли в 2023 году.

Вместо отстраненного от должности Райвса Кронбергса обязанности директора Государственной канцелярии были переданы его заместителю по законодательным вопросам Инесе Гайлите, сообщила канцелярия агентству LETA.