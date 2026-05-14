Задержан руководитель Госканцелярии Райвис Кронбергс

В рамках дела о поддержке деревообрабатывающей отрасли Коррупционное бюро (KNAB) по поручению прокуратуры сегодня утром задержало министра земледелия Армандса Краузе (ZZS) и бывшего госсекретаря Минземледелия, а ныне руководителя Государственной канцелярии Райвиса Кронбергса.

Вечером в четверг правоохранительные органы освободили задержанного по так называемому делу лесопромышленников и отстраненного сегодня от должности директора Государственной канцелярии Райвиса Кронбергса, подтвердили агентству ЛЕТA в прокуратуре.

Кронбергса сегодня по поручению прокуратуры задержало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в связи с противодействием уголовному процессу.

Директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс сегодня задержан по так называемому делу лесопромышленников за противодействие уголовно-процессуальным действиям, однако уже сегодня вечером может быть освобожден, сообщил на пресс-конференции в четверг генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

Десять лиц, в отношении которых начат уголовный процесс и у которых сегодня проводились процессуальные действия, - это бывший госсекретарь Министерства земледелия Кронбергс, министр земледелия, глава Союза зеленых и крестьян (СЗК) Арманд Краузе, госсекретарь Министерства земледелия Гиртс Круминьш, заместитель начальника отдела стратегии и поддержки лесной отрасли Минземледелия Илзе Силамикеле, бывший председатель правления АО "Latvijas Valsts meži" (LVM) Петерис Путниньш, председатель правления LVM Зане Дриньке, советник председателя совета LVM Валдис Лукс, вице-президент Латвийской федерации деревообрабатывающей промышленности Кристапс Клаусс, должностное лицо лесопромышленного предприятия "Pata" Рейнис Муйжниекс и владелец "Pata" Улдис Миеркалнс.

Большинство из этих лиц уже были допрошены сегодня. В настоящее время меры пресечения не применяются ни к кому, поскольку меры пресечения могут применяться только к подозреваемым или обвиняемым. В настоящее время ни один человек не имеет такого статуса.

Премьер-министр Эвика Силиня (JV), которая сегодня объявила о своей отставке, ранее отстранила Краузе от должности, заявив, что не может «терпеть даже тень подозрений» над министрами. Обязанности министра земледелия временно будет исполнять министр экономики Викторс Валайнис (ZZS).

В прокуратуре ведётся уголовный процесс по факту возможного злоупотребления служебным положением и бездействия при оказании противоправной поддержки деревообрабатывающим компаниям, в том числе через корректировку цен в долгосрочных договорах «Latvijas valsts meži» (LVM).

Сегодня прошли обыски в домах и на рабочих местах Краузе и Кронберга, а также других лиц. Министерство сотрудничает со следствием.

Дело связано с ревизией Государственного контроля эффективности управления государственными лесами и обоснованности господдержки отрасли в 2023 году.

Вместо отстраненного от должности Райвса Кронбергса обязанности директора Государственной канцелярии были переданы его заместителю по законодательным вопросам Инесе Гайлите, сообщила канцелярия агентству LETA.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

