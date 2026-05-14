Пришло наше время! Националы жаждут сформировать своё правительство — не хватает только четвёртого

Редакция PRESS 14 мая, 2026 10:01

Выбор редакции 6 комментариев

LETA

Национальное объединение (НО) в четверг, 14 мая, пригласило Союз зеленых и крестьян (СЗК), который до сих пор входил в правящую коалицию, и находящийся в оппозиции "Объединенный список" (ОС) на переговоры о формировании нового правительства, сообщила председатель правления НО Илзе Индриксоне.

Депутат указала, что встреча может состояться во второй половине дня в четверг. Это будет зависеть от того, как пройдут обсуждения вопросов, которые будут рассматриваться на завтрашнем заседании Сейма, сказала Индриксоне.

Индриксоне заявила, что Национальное объединение по-прежнему готово взять на себя формирование нового правительства.

Она указала, что "Новое Единство" в настоящее время на встречу не приглашено. "Сейчас мы пригласили на первую беседу ОС и СЗК, поскольку это наши ближайшие партнеры по сотрудничеству", сказала Индриксоне.

Сейчас во фракции НО - 12 депутатов, у ОС - 13, а у СЗК официально 16, хотя партия рассчитывает на 18 голосов. Таким образом, без четвертого партнера обеспечить большинство невозможно. Ранее в Сейме уже были голосования, в которых эта тройка голосовала вместе с "Латвия на первом месте". В таких случаях "Прогрессивные" в основном критиковали СЗК за отказ голосовать вместе с прежней коалицией.

Политик заявила, что НО поддержит требование об отставке премьер-министра Эвики Силини. Это голосование может состояться уже в четверг, 14 мая.

 

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

