Депутат указала, что встреча может состояться во второй половине дня в четверг. Это будет зависеть от того, как пройдут обсуждения вопросов, которые будут рассматриваться на завтрашнем заседании Сейма, сказала Индриксоне.

Индриксоне заявила, что Национальное объединение по-прежнему готово взять на себя формирование нового правительства.

Она указала, что "Новое Единство" в настоящее время на встречу не приглашено. "Сейчас мы пригласили на первую беседу ОС и СЗК, поскольку это наши ближайшие партнеры по сотрудничеству", сказала Индриксоне.

Сейчас во фракции НО - 12 депутатов, у ОС - 13, а у СЗК официально 16, хотя партия рассчитывает на 18 голосов. Таким образом, без четвертого партнера обеспечить большинство невозможно. Ранее в Сейме уже были голосования, в которых эта тройка голосовала вместе с "Латвия на первом месте". В таких случаях "Прогрессивные" в основном критиковали СЗК за отказ голосовать вместе с прежней коалицией.

Политик заявила, что НО поддержит требование об отставке премьер-министра Эвики Силини. Это голосование может состояться уже в четверг, 14 мая.