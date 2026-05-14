Дума разрешила Путину вводить армию в другие страны

© Deutsche Welle 14 мая, 2026 08:05

Мир

Закон, разрешающий Путину вводить войска "для защиты" россиян за рубежом, принят Госдумой РФ единогласно. Ранее западные разведки предупредили о подготовке России к войне с НАТО.

Государственная дума в среду, 13 мая, приняла закон, существенно расширяющий полномочия президента России Владимира Путина на применение вооруженных сил за пределами страны. За документ проголосовали 384 депутата, против и воздержавшихся не было. Поправки будут внесены в федеральные законы "О гражданстве" и "Об обороне".

Согласно новым нормам, Путин может задействовать армию для "защиты граждан РФ" в случае их ареста, задержания или уголовного преследования за рубежом - в частности, судами, действующими без участия России, или международными инстанциями, которые Москва не признает.

Ранее президент России мог отправить войска за границу лишь в ответ на решения, "противоречащие интересам РФ" или "основам публичного правопорядка" в стране. В Госдуме закон представили как меру "усиления защиты российских граждан от неправомерных действий недружественных иностранных государств".

Риск войны с НАТО

Расширение полномочий Путина происходит в условиях участившихся предупреждений западных спецслужб о том, что Кремль готовится к войне с одной или несколькими европейскими странами. Летом прошлого года глава германской Федеральной разведывательной службы (BND) предупреждал о риске российской провокации в регионе Балтии по крымскому сценарию, а датская разведка в феврале нынешнего года заявила, что Россия способна начать масштабную войну в Европе в течение пяти лет.

В марте разведка США предупредила, что Путин может пойти на сознательную эскалацию - вплоть до прямого столкновения с НАТО с угрозой применения ядерного оружия.

Оценки западных разведок

По данным военной разведки Нидерландов (MIVD), России потребуется около года для накопления сил, достаточных для "регионального конфликта" с НАТО. Целью возможного нападения, по оценке MIVD, станет не военное поражение альянса, а его политический раскол путем ограниченных территориальных захватов - при возможном ядерном шантаже.

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) в октябре прошлого года указывали, что "нулевая фаза" подготовки к такой войне в России уже началась: свидетельством тому служат реорганизация военных округов на западе страны, строительство баз на финской границе, диверсии, глушение GPS и провокации в воздухе.

 

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

