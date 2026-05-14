Дума разрешила Путину вводить армию в другие страны

Государственная дума в среду, 13 мая, приняла закон, существенно расширяющий полномочия президента России Владимира Путина на применение вооруженных сил за пределами страны. За документ проголосовали 384 депутата, против и воздержавшихся не было. Поправки будут внесены в федеральные законы "О гражданстве" и "Об обороне".

Согласно новым нормам, Путин может задействовать армию для "защиты граждан РФ" в случае их ареста, задержания или уголовного преследования за рубежом - в частности, судами, действующими без участия России, или международными инстанциями, которые Москва не признает.

Ранее президент России мог отправить войска за границу лишь в ответ на решения, "противоречащие интересам РФ" или "основам публичного правопорядка" в стране. В Госдуме закон представили как меру "усиления защиты российских граждан от неправомерных действий недружественных иностранных государств".

Риск войны с НАТО

Расширение полномочий Путина происходит в условиях участившихся предупреждений западных спецслужб о том, что Кремль готовится к войне с одной или несколькими европейскими странами. Летом прошлого года глава германской Федеральной разведывательной службы (BND) предупреждал о риске российской провокации в регионе Балтии по крымскому сценарию, а датская разведка в феврале нынешнего года заявила, что Россия способна начать масштабную войну в Европе в течение пяти лет.

В марте разведка США предупредила, что Путин может пойти на сознательную эскалацию - вплоть до прямого столкновения с НАТО с угрозой применения ядерного оружия.

Оценки западных разведок

По данным военной разведки Нидерландов (MIVD), России потребуется около года для накопления сил, достаточных для "регионального конфликта" с НАТО. Целью возможного нападения, по оценке MIVD, станет не военное поражение альянса, а его политический раскол путем ограниченных территориальных захватов - при возможном ядерном шантаже.

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) в октябре прошлого года указывали, что "нулевая фаза" подготовки к такой войне в России уже началась: свидетельством тому служат реорганизация военных округов на западе страны, строительство баз на финской границе, диверсии, глушение GPS и провокации в воздухе.