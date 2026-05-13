Дональд Трамп обещает убедить Си Цзиньпина «открыть Китай» на саммите сверхдержав

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен попросить Си Цзиньпина "открыть" китайский рынок для американских компаний. В среду он отправляется в Пекин на саммит, где планируется обсуждение войны с Ираном.

Подчёркивая приоритет бизнеса, Трамп взял с собой руководителей крупнейших технологических компаний: глава Nvidia Дженсен Хуанг присоединился к делегации во время остановки в Аляске, а глава Tesla Илон Маск также вылетел в Китай на борту Air Force One.

"Я попрошу президента Си, выдающегося лидера, “открыть Китай", чтобы эти блестящие люди могли творить свою магию и помочь вывести Народную Республику на ещё более высокий уровень", — написал Трамп в соцсетях после вылета из Вашингтона.

В Пекин направляются и другие бизнес-руководители, включая Тима Кука из Apple. Это первый визит американского президента в Китай почти за десятилетие.

Однако планы Трампа по активизации торговли могут столкнуться с серьёзными политическими трениями — от тайваньского вопроса до войны на Ближнем Востоке, из‑за которых поездка уже откладывалась в марте.

Покидая Белый дом, Трамп заявил, что рассчитывает на "долгий разговор" с Си об Иране, который поставляет в Китай большую часть нефти, находящейся под санкциями США.

При этом он постарался сгладить разногласия, сказав журналистам, что "не считает необходимой какую‑либо помощь Китая по Ирану" и что Си "вёл себя относительно хорошо" в этом вопросе.

Тем временем Пекин всё настойчивее призывает к миру: во вторник министр иностранных дел Китая попросил своего пакистанского коллегу активизировать посреднические усилия между Ираном и Соединёнными Штатами.

"Большое дело"

Поездка на этой неделе — первая со времён визита Трампа в Пекин в 2017 году — включает долгожданные переговоры с Си Цзиньпином, запланированные на четверг и пятницу.

В насыщенной программе - государственный банкет в Большом народном зале Пекина и чайная церемония.

В понедельник Трамп заявил, что намерен обсудить с Си продажи американского оружия Тайваню - самоуправляемой демократической территории, на которую претендует Китай. Это означает отход от давней позиции Вашингтона, согласно которой США не обязаны консультироваться с Пекином по вопросам поддержки острова.

Среди других тем, которые, как ожидается, поднимут лидеры двух крупнейших экономик мира, - контроль Китая над экспортом редкоземельных металлов, соперничество в сфере искусственного интеллекта и напряжённые торговые отношения между странами.

Стороны намерены обсудить продление годичного перемирия в тарифной войне, которого Трамп и Си достигли на своей последней встрече в Южной Корее в октябре.

Подготовка к саммиту двух сверхдержав уже ощущается на улицах Пекина: журналисты отмечают усиленное полицейское присутствие на ключевых перекрёстках и проверки документов у пассажиров метро.

"Это определённо важное событие", - сказала Вэнь Вэнь, 24‑летняя жительница Нанкина, отвечая на вопрос AFP о визите Трампа.

"Какой‑то прогресс обязательно будет", - добавила она, выразив надежду, что Китай и США смогут обеспечить "прочный мир" несмотря на "недавнюю нестабильность в мире".

Очень хорошие отношения

США и Китай уже давно пытаются стабилизировать отношения, хотя всё чаще воспринимают друг друга как соперников - и в торговле, и в геополитике.

Трамп неоднократно подчёркивал свои крепкие личные отношения с Си, уверяя, что именно они, по его мнению, удержат Китай от вторжения на Тайвань.

"Думаю, у нас всё будет хорошо. У меня очень хорошие отношения с президентом Си. Он знает, что я не хочу, чтобы это произошло", - сказал Трамп.

Поездка Трампа будет внимательно отслеживаться Тайванем и азиатскими союзниками, которые ищут любые признаки возможного ослабления американской поддержки.

С момента визита Трампа в 2017 году Пекин стал заметно увереннее и напористее, тогда как сам президент США оказался в более уязвимом положении, пытаясь найти выход из войны с Ираном.

Однако саммит проходит и в непростой момент для китайской экономики, которая в последние годы сталкивается с вялыми внутренними расходами и затяжным долговым кризисом в некогда стремительно растущем секторе недвижимости.