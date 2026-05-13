Дональд Трамп обещает убедить Си Цзиньпина «открыть Китай» на саммите сверхдержав

© Deutsche Welle 13 мая, 2026 18:54

Поездка Трампа, первая со времён его визита в Пекин в 2017 году, включает долгожданные переговоры с Си Цзиньпином, запланированные на четверг и пятницу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен попросить Си Цзиньпина "открыть" китайский рынок для американских компаний. В среду он отправляется в Пекин на саммит, где планируется обсуждение войны с Ираном.

Подчёркивая приоритет бизнеса, Трамп взял с собой руководителей крупнейших технологических компаний: глава Nvidia Дженсен Хуанг присоединился к делегации во время остановки в Аляске, а глава Tesla Илон Маск также вылетел в Китай на борту Air Force One.

"Я попрошу президента Си, выдающегося лидера, “открыть Китай", чтобы эти блестящие люди могли творить свою магию и помочь вывести Народную Республику на ещё более высокий уровень", — написал Трамп в соцсетях после вылета из Вашингтона.

В Пекин направляются и другие бизнес-руководители, включая Тима Кука из Apple. Это первый визит американского президента в Китай почти за десятилетие.

Однако планы Трампа по активизации торговли могут столкнуться с серьёзными политическими трениями — от тайваньского вопроса до войны на Ближнем Востоке, из‑за которых поездка уже откладывалась в марте.

Покидая Белый дом, Трамп заявил, что рассчитывает на "долгий разговор" с Си об Иране, который поставляет в Китай большую часть нефти, находящейся под санкциями США.

При этом он постарался сгладить разногласия, сказав журналистам, что "не считает необходимой какую‑либо помощь Китая по Ирану" и что Си "вёл себя относительно хорошо" в этом вопросе.

Тем временем Пекин всё настойчивее призывает к миру: во вторник министр иностранных дел Китая попросил своего пакистанского коллегу активизировать посреднические усилия между Ираном и Соединёнными Штатами.

"Большое дело"

Поездка на этой неделе — первая со времён визита Трампа в Пекин в 2017 году — включает долгожданные переговоры с Си Цзиньпином, запланированные на четверг и пятницу.

В насыщенной программе - государственный банкет в Большом народном зале Пекина и чайная церемония.

В понедельник Трамп заявил, что намерен обсудить с Си продажи американского оружия Тайваню - самоуправляемой демократической территории, на которую претендует Китай. Это означает отход от давней позиции Вашингтона, согласно которой США не обязаны консультироваться с Пекином по вопросам поддержки острова.

Среди других тем, которые, как ожидается, поднимут лидеры двух крупнейших экономик мира, - контроль Китая над экспортом редкоземельных металлов, соперничество в сфере искусственного интеллекта и напряжённые торговые отношения между странами.

Стороны намерены обсудить продление годичного перемирия в тарифной войне, которого Трамп и Си достигли на своей последней встрече в Южной Корее в октябре.

Подготовка к саммиту двух сверхдержав уже ощущается на улицах Пекина: журналисты отмечают усиленное полицейское присутствие на ключевых перекрёстках и проверки документов у пассажиров метро.

"Это определённо важное событие", - сказала Вэнь Вэнь, 24‑летняя жительница Нанкина, отвечая на вопрос AFP о визите Трампа.

"Какой‑то прогресс обязательно будет", - добавила она, выразив надежду, что Китай и США смогут обеспечить "прочный мир" несмотря на "недавнюю нестабильность в мире".

Очень хорошие отношения

США и Китай уже давно пытаются стабилизировать отношения, хотя всё чаще воспринимают друг друга как соперников - и в торговле, и в геополитике.

Трамп неоднократно подчёркивал свои крепкие личные отношения с Си, уверяя, что именно они, по его мнению, удержат Китай от вторжения на Тайвань.

"Думаю, у нас всё будет хорошо. У меня очень хорошие отношения с президентом Си. Он знает, что я не хочу, чтобы это произошло", - сказал Трамп.

Поездка Трампа будет внимательно отслеживаться Тайванем и азиатскими союзниками, которые ищут любые признаки возможного ослабления американской поддержки.

С момента визита Трампа в 2017 году Пекин стал заметно увереннее и напористее, тогда как сам президент США оказался в более уязвимом положении, пытаясь найти выход из войны с Ираном.

Однако саммит проходит и в непростой момент для китайской экономики, которая в последние годы сталкивается с вялыми внутренними расходами и затяжным долговым кризисом в некогда стремительно растущем секторе недвижимости.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

