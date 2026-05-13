Китайской гимнастике 800 лет — но врачи обнаружили у неё эффект по снижению давления

И, как выяснилось, это может работать.

Американский колледж кардиологии опубликовал результаты большого исследования древней китайской практики бадуаньцзинь — системы плавных движений, дыхания и концентрации, которой больше 800 лет.

В исследовании участвовали более 200 человек старше 40 лет с повышенным давлением. Одни просто занимались привычной физической активностью, другие быстро ходили, а третьи пять раз в неделю выполняли бадуаньцзинь.

Через три месяца у группы с китайской гимнастикой давление снизилось примерно так же, как в некоторых исследованиях с препаратами первой линии. Причём эффект сохранился и через год.

Сама практика выглядит почти слишком спокойно для таких результатов. Никаких изнурительных тренировок, прыжков или железа. Комплекс состоит из восьми медленных движений, которые обычно выполняют 10–15 минут. Что-то среднее между дыхательной практикой, растяжкой и очень неторопливой зарядкой.

Исследователи отдельно подчёркивают ещё одну деталь: люди продолжали заниматься даже без постоянного контроля врачей и тренеров. А именно на этом обычно ломается большая часть «новой жизни с понедельника».

Учёные не говорят, что гимнастика должна заменить лекарства. Но сама история выглядит почти парадоксально: технологиям, которые помогают держать давление под контролем, иногда оказывается не тысяча долларов и не модный гаджет, а восемь медленных движений, придуманных сотни лет назад.